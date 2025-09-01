印度外交部：莫迪在中國會晤蒲亭

（法新社北京1日電） 印度外交部今天表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）在中國會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。值此之際，兩人在烏克蘭戰爭議題上，都面臨美國加強施壓。

莫迪則在社群平台X上發布一張他與蒲亭同車的相片，並寫道：「與他對話總能帶來新的啟發。」