印度新德里紅堡發生爆炸 最少 8 死近 20 傷 全市進入高度戒備︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度首都新德里今日（10 日）晚發生爆炸，地點位於知名景點紅堡（Red Fort）地鐵站附近，造成至少 8 人死亡、近 20 人受傷，當局隨即宣布全市進入高度戒備狀態。
網上流傳的影片顯示，爆炸威力強大，多輛汽車被火焰吞噬，車門被炸飛，部分車輛嚴重變形。爆炸後街道一片混亂，民眾四散逃避。
綜合外媒報道，爆炸發生在老城區一條人流密集的街道上，涉事的是一輛汽車。現場火光熊熊，濃煙沖天，附近多輛汽車及三輪車被波及起火。消防部門派出 7 隊人員撲救，火勢於晚上約 7 時 30 分受控。
警方發言人表示，爆炸原因尚未確定，正展開調查，初步至少 11 人受傷，部分傷者已被送往醫院救治。
