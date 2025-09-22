樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
印度新潛艇將配備 2 億瓦 核反應堆以增強動力
印度的核研究機構正在積極開發一種新型反應堆，以支持即將到來的海軍潛艇並延長其在海上的作業時間。位於印度孟買的巴巴原子研究中心（Bhabha Atomic Research Centre，簡稱 BARC）正在進行一項預計可產生 200 MWe（兆瓦電）的新反應堆的研發。根據《印度時報》在 9 月 21 日的報導，一位匿名的 BARC 科學家確認了這一發展，並將其稱為一個「絕密」項目。
這個反應堆將安裝在印度即將推出的 S5 型核潛艇上，以及計劃中的六艘核攻擊潛艇（項目 77）。據悉，它是一種「加壓輕水型」反應堆，燃料為濃縮鈾。報導顯示，反應堆的設計和計算機模擬階段已經完成，為生產鋪平了道路。值得注意的是，這種新型反應堆的燃料效率極高，使其在需要更換燃料之前，能夠持續運行長達「十年」之久。這項技術升級被視為一個謹慎而具有戰略意義的舉措，旨在加強印度在面對中國迅速擴張的核海軍力量時的防禦能力。
目前，印度的潛艇，包括 INS Arihant 和 INS Arighaat，搭載的是相對較小的 83 MWe 核反應堆，這限制了其潛伏時間並影響了任務的持續性。第三艘潛艇 INS Aridhaman 正在進行相同反應堆類型的試驗。相比之下，新提議的反應堆將產生強大的 200 MWe，預計將「翻倍」潛艇的作戰能力。這一升級將使印度下一代潛艇能夠在深海中長時間滯留，增強其作戰能力，使其能夠執行更長時間的任務。
S5 型潛艇代表了印度彈道導彈潛艇（SSBNs）的下一代，擁有高達 13,000 噸的巨型排水量。這些強大的艦艇將配備 12 至 16 枚 K-5 潛射彈道導彈（SLBMs），射程達 5,000 公里（約 3,106 英里）。印度旨在保護其在高度競爭的印太地區的利益，因此這一發展對於印度來說是一個重要的步驟，有助於與中國日益增長的潛艇艦隊保持步伐，並對其進行反制。值得注意的是，中國的潛艇部隊預計到 2030 年將成為世界上數量最多的潛艇艦隊，超越美國。
印度政府對設計和開發核潛艇的重視，根植於其在核三位一體中的角色。這些潛艇提供了一個高度可存活和靈活的平台，用於發動報復或「第二次打擊」能力，這是核威懾的關鍵組成部分。核三位一體的海基部分補充了陸基部隊的能力和空軍的空基能力，確保即使在首次打擊中一或兩個部分受到損害，也能夠發動核反應。根據原子能委員會主席 A. K. Mohanty 在維也納第 69 屆國際原子能機構（IAEA）會議上的聲明，BARC 還在設計其他幾個反應堆，包括一個更大的 555 MWe 核反應堆和一個高溫氣冷卻反應堆，當與熱化學工廠集成時，可生產清潔氫。
同時，印度海軍也計劃發布四艘大型登陸平台船（LPD）的招標，這些艦艇將能夠發射固定翼海軍無人機，並作為擴展離岸作業的指揮和控制中心。這些措施顯示出印度在加強其軍事能力、提升國防科技方面的決心，與周邊國家的軍事競爭態勢密切相關。
推薦閱讀
其他人也在看
美國政府據報將從TikTok美國業務買方收取費用 金額或達數十億美元
《華爾街日報》引述消息報道，美國總統特朗普政府預計將就TikTok美國業務出售予美國投資者的交易中，從投資者收取數十億美元費用。AASTOCKS ・ 9 小時前
宏觀視野│經濟困境促成中美暫時休戰（邱古奇）
最後一提，面對出口不穩定因素眾多、投資增長呆滯，中國只有催谷「三頭馬車」的最後一頭消費了，近日商務部等9大部門提出19項措施進一步擴大消費，相信在今年餘下時間，消費股將是市場追逐的其中一個板塊。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
英國公共部門8月淨借款達180億英鎊 為近5年來最高借款額
英國公共部門上月的淨借款達180億英鎊,折合超過1886億港元,較去年同期多35億英鎊,是近5年來的最高借款額。infocast ・ 2 天前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 2 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 3 小時前
香港股市｜颱風「樺加沙」迫近 港交所維持「打風不停市」 惟特殊情況或關閉市場
超強颱風「樺加沙」逼近香港，天文台預告可能於週二（9月23日）下午1時至4時改發8號烈風或暴風信號。香港交易所...BossMind ・ 3 小時前
樺加沙強颱風殺到 留意家居保險魔鬼在細節
一文睇晒「家居保險」颱風保障範圍，包括打風爆窗、水浸、暴雨、停電等常見損毀，並說明空置物業、新裝修玻璃窗損毀、冷藏食物損失及理賠程序，還有如何運用家居保險減低財物損失，並分享防風措施助你安心度過颱風季節。Yahoo財經 ・ 8 小時前
安踏低開4.6% 旗下「始祖鳥」就西藏煙花秀致歉
安踏(2020.HK)今早(22日)低開4.6%，報92.35元，市前成交100.64萬股，涉資9,377.54萬元。 上周五(19日)知名戶外品牌安踏旗下「始祖鳥」贊助藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈江孜熱龍地區(海拔約5,500米)燃放藝術煙花，相關煙花秀視頻上周六(20日)在網絡發布後，引發眾多網民對煙花秀可能危害當地生態環境的擔憂。AASTOCKS ・ 11 小時前
麥明詩晒半歲囝囝近照 頭髮濃密下巴肥嘟嘟 坐穩見醫生勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年與機師老公盛勁為拉埋天窗，今年3月發文透露囝囝出世。日前，Louisa再於社交平台分享多張囝囝到醫院檢查的照片，曝光囝囝半歲近況。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
樺加沙逼近 「超前部署」意外發生 意外保險點揀先啱？
樺加沙逐步逼近本港，除了會帶來嚴重破壞，出現意外傷亡的機會亦會大大提升，相信會有不少人第一時間想到意外保險是否可以提供相應保障，但實際上意外保險的保障未必如大家所想，選不對隨時惹來一肚氣。Yahoo財經 ・ 5 小時前
美國大豆收穫季但中國訂購量為零！豆農呼籲特朗普「立即做出改變」
美國大豆正值收穫季，但中國訂購量為零，引發美國豆農的擔憂。中美關稅與出口政策影響大豆市場競爭力，美國豆農急需中國市場支持。鉅亨網 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 7 小時前
日本咖哩飯連鎖店「加價失敗」的啟示
特朗普關稅正掀起全球加價浪潮，藉此把成本轉嫁予消費者，但面對日益疲弱的消費需求，加價決策可謂步步為營。話說近月日本便發生了「加價失敗」事件，大型咖哩專賣連鎖店「CoCo壹番屋」，便因加價導致顧客持續流失，連續五個月按年下跌，以下一探究竟，為什麼這次會加價失敗Yahoo財經 ・ 6 小時前
滙豐香港富裕人士調查：退休要860萬！你準備好未?
「退休到底要有幾多錢先夠用？」相信這絕對是不少香港人經常在問自己的問題。根據《滙豐全球生活質素專題報告2025》1，接近1,400名受訪香港富裕投資者認為，平均要有111萬美元，亦即約860萬港元積蓄，才可享受舒適安穩的退休生活。Yahoo財經 ・ 13 小時前