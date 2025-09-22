印度新潛艇將配備 2 億瓦 核反應堆以增強動力

印度的核研究機構正在積極開發一種新型反應堆，以支持即將到來的海軍潛艇並延長其在海上的作業時間。位於印度孟買的巴巴原子研究中心（Bhabha Atomic Research Centre，簡稱 BARC）正在進行一項預計可產生 200 MWe（兆瓦電）的新反應堆的研發。根據《印度時報》在 9 月 21 日的報導，一位匿名的 BARC 科學家確認了這一發展，並將其稱為一個「絕密」項目。

這個反應堆將安裝在印度即將推出的 S5 型核潛艇上，以及計劃中的六艘核攻擊潛艇（項目 77）。據悉，它是一種「加壓輕水型」反應堆，燃料為濃縮鈾。報導顯示，反應堆的設計和計算機模擬階段已經完成，為生產鋪平了道路。值得注意的是，這種新型反應堆的燃料效率極高，使其在需要更換燃料之前，能夠持續運行長達「十年」之久。這項技術升級被視為一個謹慎而具有戰略意義的舉措，旨在加強印度在面對中國迅速擴張的核海軍力量時的防禦能力。

目前，印度的潛艇，包括 INS Arihant 和 INS Arighaat，搭載的是相對較小的 83 MWe 核反應堆，這限制了其潛伏時間並影響了任務的持續性。第三艘潛艇 INS Aridhaman 正在進行相同反應堆類型的試驗。相比之下，新提議的反應堆將產生強大的 200 MWe，預計將「翻倍」潛艇的作戰能力。這一升級將使印度下一代潛艇能夠在深海中長時間滯留，增強其作戰能力，使其能夠執行更長時間的任務。

S5 型潛艇代表了印度彈道導彈潛艇（SSBNs）的下一代，擁有高達 13,000 噸的巨型排水量。這些強大的艦艇將配備 12 至 16 枚 K-5 潛射彈道導彈（SLBMs），射程達 5,000 公里（約 3,106 英里）。印度旨在保護其在高度競爭的印太地區的利益，因此這一發展對於印度來說是一個重要的步驟，有助於與中國日益增長的潛艇艦隊保持步伐，並對其進行反制。值得注意的是，中國的潛艇部隊預計到 2030 年將成為世界上數量最多的潛艇艦隊，超越美國。

印度政府對設計和開發核潛艇的重視，根植於其在核三位一體中的角色。這些潛艇提供了一個高度可存活和靈活的平台，用於發動報復或「第二次打擊」能力，這是核威懾的關鍵組成部分。核三位一體的海基部分補充了陸基部隊的能力和空軍的空基能力，確保即使在首次打擊中一或兩個部分受到損害，也能夠發動核反應。根據原子能委員會主席 A. K. Mohanty 在維也納第 69 屆國際原子能機構（IAEA）會議上的聲明，BARC 還在設計其他幾個反應堆，包括一個更大的 555 MWe 核反應堆和一個高溫氣冷卻反應堆，當與熱化學工廠集成時，可生產清潔氫。

同時，印度海軍也計劃發布四艘大型登陸平台船（LPD）的招標，這些艦艇將能夠發射固定翼海軍無人機，並作為擴展離岸作業的指揮和控制中心。這些措施顯示出印度在加強其軍事能力、提升國防科技方面的決心，與周邊國家的軍事競爭態勢密切相關。

