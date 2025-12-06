宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
印度果阿夜店發生火災 至少23人死亡
（法新社新德里7日電） 印度果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）和其他官員今天凌晨表示，印度度假勝地果阿一家知名夜店發生火災，造成至少23人死亡。
根據印度新聞信託社（Press Trust of India）引述的官員說法，大約在午夜時分，北果阿區阿爾波拉（Arpora）的一家夜店發生火災，罹難者中有多名觀光客。
薩望特在社群平台X上寫道：「對我們所有果阿人來說，今天是非常痛苦的一天。阿爾波拉發生的一起重大火災奪走了23條人命。」
他說：「我已到事故現場視察，並下令對此事件展開調查。凡被查出須負責者，將依法受到最嚴厲的處分，任何疏失都會被嚴正追究。」
薩望特在現場告訴記者，有「3到4名」觀光客死亡。他說，其中3人死於燒傷，而其他人則是死於窒息。
果阿位於阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙灘和悠閒的海岸氛圍，每年吸引數百萬名遊客到訪。
