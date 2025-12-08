印度果阿邦夜店大火25人喪生 含4名尼泊爾公民

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
宏福苑五級火災｜失聯者家屬分批採集DNA 助辨認遺體身份
【Now新聞台】宏福苑火災造成至少159人死亡，仍有約30人失聯。失聯者家屬今明兩日將進行DNA採樣，協助辨別遺體。家屬陸續抵達廣福社區會堂分批進行DNA口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。有家屬稱，抽取口腔組織等過程約半小時，期望盡早確認住在宏昌閣的父母是否已罹難。家屬陳小姐：「我們幢大廈仍有很多人還沒有找到，我自己未找到的是父母，因為單位裡面發現一個類似人骸，我們都是憑餘下的遺骸或灰燼去幫我們檢驗，我們驗DNA也需要幾個星期時間。當然很傷痛，也很想他們給一個身份他們(父母)，就算找不到也給一個身份，因為有很多手續要辦，我們未有死亡證，要驗到和證實到才會出(死亡證)，所以也是百感交集。」消防及警方災難遇害者辨認組連日搜索宏福苑七幢大廈內外和倒塌棚架附近，暫未有發現其他遺骸。當局同時派員清理位於廣福休憩處的悼念區，鮮花、留言紙條及悼念物品已被清走，涼亭亦拉起了封鎖帶。目前有逾4900名居民登記「一戶一社工」服務，社署強調會繼續與受影響住戶保持聯絡，提供所需協助。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱捐贈物資被丟棄 民政：破損有污漬 街坊引述清潔工：有啲望落好新︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（11月26日）發生五級火後，不少熱心市民自發捐贈物資支援，支援受影響災民。惟日前社交平台流傳，政府將大批存放於大埔大元社區會堂的捐贈物資，「當垃圾咁清晒佢」，掀起熱議，被質疑浪費。民政事務總署隨即在社交平台澄清，「有關言論並非事實」，指部份二手衣服鞋襪滿佈污跡、破爛不堪，基於安全和衞生考慮，所以另行處理。有目擊事件的街坊向《Yahoo新聞》表示，丟棄的物資盛滿一斗車。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
筲箕灣東威大廈單位充電器過熱失火 兩老婦送院
筲箕灣有住宅發生火警。今日（7日）下午2時56分，警方接獲報案，指筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。消防到場約20分鐘後將火撲熄。火警中，約60人自行疏散到安全位置；一名78歲老婦走火警時吸入煙霧不適、另一名79歲老婦則胸口痛，二人清醒由救護車送往東區醫院治理。據悉傷者為大廈住戶，並非居於涉事單位。am730 ・ 22 小時前
銅鑼灣天降定滑輪 51歲執紙皮內地婦遭擊傷命危 大判二判被捕
銅鑼灣發生墮物傷人案。警方周六（6日）早上9時許，接獲一名51歲姓彭內地女子的胞姊報案，指彭女周五（5日）在怡和街48號大廈後巷，懷疑被高處墮下的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地上，現場遺下一灘血迹。救護員其後將昏迷事主送往瑪麗醫院治理。據了解，受傷女子持雙程證來港，事發時正於上址執紙皮，現場是渣甸街和怡和街之間後巷，定滑輪am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：宏昌閣1至2樓中間棚先起火 8座只有一座響火警鐘
大埔宏福苑五級大火，消防處處長楊恩健接受傳媒訪問指，感謝中央、國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對滅火救援行動的支持，特別是借出有熱成像分析功能的無人機，大為提升滅火救援效率，又指熱成像設備有助監察火災現場，幫助搜索待救人士的情況，下一步工作重點是關注火警調查，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌am730 ・ 1 天前
國安處拘71歲男 涉就宏福苑大火作煽動言論及披露受查內容
【Now新聞台】一名71歲男子被捕，他涉嫌發表煽動言論，被警方國安處邀請助查後，再在網上披露受查內容。 該名71歲男子周二被警方國安處邀請到旺角警署就一宗危害國家安全案件協助調查。警方指，即使警員已提醒不得披露調查內容，該男子事後仍於社交平台發放部分內容，涉嫌違反《維護國家安全條例》下的「妨礙調查危害國家安全罪行」，這次是警方首次動用該條條例。他又涉嫌干犯煽動意圖罪，在宏福苑大火後於社交平台發表言論，煽動市民對中央及特區政府的憎恨。警方國安處總警司李桂華：「我可以給些例子大家，例如他形容中央政府及特區政府才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。另外，他又說中央政府對香港的災情支援只是做戲，這也很明顯是謊言及煽動行為。以我調查所見，我認為他的罪行是證據確鑿，我們會與律政司再商量，很有機會在調查後對他作出檢控。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑援助基金已收外界捐款約30億
政府發言人表示，截至周日(7日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款約30億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額約為33億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 發言人指，截至昨日，已處理1,273宗向每戶受影響家庭發放生活津貼個案；生活津貼金額已由5萬元增至10萬元，政府會陸續發放有關款項。AASTOCKS ・ 6 小時前
美心集團加大災後支援力度 發放200萬港元美心愛心餐飲券
在大埔宏福苑發生嚴重火災後,美心集團推出總值500萬港元的支援計劃,為受災居民提供緊急及長期支援。此計劃包括多項措施,旨在幫助該集團的社區共渡時艱。由11月29日至12月5日,美心為受災居民、參與救援的消防員、警務人員、醫護人員及義工提供免費餐膳及飲品。參與行動的包括位於大埔區的11間美心MX、美心西餅、翠園、星巴克、東海堂及魚尚等餐廳及零售點。隨著災後復原工作持續進行,受影響居民已陸續被安排至應急住宿。美心將繼續提供支援,向2000個受影響家庭發放總值200萬港元的愛心餐飲券,每戶可獲得價值1000港元的餐飲券。居民憑券可在香港逾50個美心品牌、近700間分店享用餐膳,包括美心皇宮、美心MX、美心西餅、元気寿司、simplylife、星巴克等等,為居民提供豐富多樣的餐飲選擇。餐飲券有效期至2026年12月31日,將通過政府機構分發給2000個受影響家庭。除了直接支援,美心亦向本地慈善機構捐款,包括首筆200萬港元已捐給香港社會服務聯會(社聯),並計劃捐出100萬港元給香港公益金,支援災民的復原服務,包括重新安置及為慢性病患者、老年人、兒童提供護理服務,以及為少數族裔及外籍勞工提供支援infocast ・ 18 小時前
珍惜生命｜鑽石山15歲少女遭鎅刀傷手 同齡女友人涉助自殘被捕
周六(6日)晚上11時許，警方接獲一名男子報案，指其15歲女兒同日下午5時許，在鑽石山荷里活廣場內，遭人用鎅刀割傷手部，留有大約3厘米傷。女事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕另一名15歲少女，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。 據報女事主與被捕am730 ・ 1 天前
嘉華集團支援大埔災後重建 再捐1207萬港元
嘉華集團持續關注大埔災後的社區需要,期望為受影響居民與相關的善後及復原工作提供適切支援。繼早前集團及集團主席呂耀東以個人名義合共捐出1000萬港元,上周五集團宣布,將原定用於「共建未來.感謝有您」商界同盟全城大抽獎的獎金合共1207萬港元,全數捐贈至香港特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。此外,集團旗下多間公司亦一起展現同心守望的精神,向員工發起募捐賑災,當中亦包括銀河娛樂集團(00027.HK)的澳門員工,不僅設立了專屬賬戶及捐款箱,以便利有心的同事自願參與,為進一步支持員工善舉,集團更推行一對一等額配對捐款,按員工所捐出的善款金額提供等額配對,連同員工的相關善款全數捐贈至「大埔宏福苑援助基金」,與員工合力向受災社區加強支援,擴大援助成效。集團主席呂耀東表示:「我們再次向受災居民及其家人致以最誠摯的慰問。嘉華集團札根香港,多年來秉持以心為善的精神,與社區同舟共濟。在此困難時刻,我們期望凝聚集團上下的力量,化愛心與關懷為行動,更進一步積極支援受影響居民及社區的相關復原工作。」(BC)#嘉華 #銀娛 #呂耀東 #大埔 #宏福苑infocast ・ 18 小時前
澳洲新州山火大致受控未造成傷亡 仍有60處火頭未被救熄
澳洲新南威爾士州山火大致受控，當局降低山火警報級別，指火勢對民眾的直接威脅已解除。總理阿爾巴內塞形容，當地正經歷艱難時刻，幸好山火未有造成傷亡。連日山火已燒毀中部沿岸至少20幢房屋，數以千計公頃林木焚毀，日前一道冷鋒到來加上少量降雨，有助撲滅火勢，目前仍有60處火頭未被救熄。州政府向6個受大火影響地區提供緊急援助，包括即時提供補助金，又向災民提供臨時住宿和必需品，小型企業亦可申請貸款。 (ST) (ST)infocast ・ 5 小時前
城堡證券:啟動員工配捐計劃 合夥人額外捐贈1000萬元
香港大埔宏福苑近期發生的嚴重火災牽動人心。城堡證券謹向所有受影響人士及其家人致以深切的關懷與慰問。為支援緊急救援與社區重建工作，城堡證券已啟動大埔火災專項捐款匹配計劃——上周五起至2025年12月31日，公司分佈在全球的員工每捐出一筆善款，公司都將以同等金額進行配捐，加倍的心意，為受災民眾傳遞溫暖與力量。此外，城堡證券的合夥人已承諾額外捐贈1000萬港元，以幫助受影響的人士。（BC)#城堡證券 #大埔 #宏福苑infocast ・ 16 小時前
