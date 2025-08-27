印度查摩與克什米爾邦暴雨成災 至少30死

（法新社印度斯利那加27日電） 根據印度官員的說法和媒體今天的報導，印度喜馬拉雅山區查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）因暴雨引發洪水和山崩，造成至少30人喪生。

一場強烈的雨季暴雨襲擊這塊印度控制的區域，造成重大災情，湍急的洪水沖毀橋梁並淹沒房舍。

當地一名災防官員告訴法新社，毗濕奴女神（Vaishno Devi）神廟朝聖路線發生山崩，至少30人喪命。

總理莫迪（Narendra Modi）對事件造成人員死亡表示「痛心」。

在6至9月雨季期間，印度時常發生洪水和山崩。但專家表示，氣候變遷加上規劃不周的開發行為，正在加劇這類災害的頻率、嚴重程度和影響。