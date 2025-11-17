iHerb破萬好評洗護產品64折起！
印度汽車爆炸案調查取得突破 自殺炸彈客同夥落網
（法新社新德里16日電） 印度當局今天表示，本週稍早在新德里發生的致命汽車爆炸案是一名「自殺炸彈客」發動的攻擊，其一名同夥已經落網。
印度反恐執法機構「國家調查局」（NIA）表示，涉嫌攻擊者與另一名嫌犯皆來自印度管轄的克什米爾（Kashmir）地區，當地警方近日展開大規模搜查行動。
國家調查局在聲明中宣布調查取得「突破」，稱已逮捕該爆炸案所涉及車輛的登記人阿里（Amir Rashid Ali）。
聲明補充說，他與涉嫌的自殺炸彈客納比（Umar Un Nabi）共謀發動此次恐怖攻擊，但未透露可能的動機。
根據國家調查局，納比是克什米爾居民，曾在北部哈雅納邦（Haryan）一所大學擔任助理教授，當局已查扣一輛他名下的車輛。
國家調查局表示，阿里曾赴德里協助購買最終被用作炸彈裝置的汽車。
這起10日發生的爆炸發生在首都舊德里地區地標紅堡（Red Fort）附近一座繁忙地鐵站旁，醫院表示，爆炸造成12人喪生。目前不清楚納比是否包含在死亡人數中。
國家調查局的聲明指出，此次攻擊「奪走10名無辜者的生命，並造成另32人受傷」。
總理莫迪（Narendra Modi）稱此次攻擊是一場「陰謀」，政府誓言將「肇事者、其合作者及其支持者」繩之以法。
