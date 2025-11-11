印度汽車爆炸案震驚全國 防長矢言凶手將受法律制裁

（法新社新德里11日電） 印度德里昨天發生震驚全國的汽車爆炸案，造成至少8人死亡。國防部長辛赫今天向受害者家屬表達慰問，並指調查單位正對爆炸案進行「迅速且徹底」調查，他保證作案者一定會受法律制裁。

印度德里（Delhi）著名景點紅堡（Red Fort）周遭地鐵站的1號出口附近，昨天晚間約7時發生汽車爆炸，波及周遭許多車輛，現場血跡斑斑

辛赫（Rajnath Singh）說：「我向全國（人民）保證，國家的調查機構正為此事展開快速且全面的調查，結果很快就會公布，我向全民保證，犯案者必將受到法律制裁，絕對無法逍遙法外。」

德里警方表示，紅堡爆炸案的源頭是一輛汽車，車內不只1人，但現在還無法確定爆炸是否因炸彈而引起，因為現場沒有炸彈的痕跡，也尚未獲報有人被炸彈炸傷，「目前僅知爆炸源頭是一輛汽車，汽車在紅燈前爆炸，車內有2到3人，車身完全損毀，鑑識小組正在採集樣本」。