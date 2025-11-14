印度汽車爆炸案︱多名醫生涉恐襲 搜出爆炸品疑涉「白領恐怖組織」 與巴基斯坦激進組織有關︱Yahoo

印度新德里本月 10 日發生汽車爆炸，造成 13 人死亡、逾 20 人受傷。 (Photo by Ishant Chauhan/Hindustan Times via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】印度新德里本月 10 日發生汽車爆炸，造成 13 人死亡、逾 20 人受傷，事件震驚全國。警方調查發現，位於哈里亞納邦的阿法拉大學（Al-Falah University）多名醫生疑與事件有關，亦懷疑部分教職員與克什米爾（Kashmir）激進組織有關。警方迄今已搜獲共 2,900 公斤的爆炸品和各式武器。

事件定性為恐怖襲擊

綜合外媒報道，警方指其中一名來自該校醫學及研究中心的醫生是 11 月 10 日爆炸案的主要疑犯，另有兩名醫生涉嫌屬於同一個組織「白領恐怖組織」，目前至少已有六人被拘捕或扣查。爆炸地點位於紅堡地鐵站外的繁忙街道，印度政府於 11 月 12 日召開安全委員會會議，正式將事件定性為恐怖襲擊。

廣告 廣告

調查人員在一間與疑犯有關的屋內，搜出約 390 公斤疑似硝酸銨的物質、引爆器、一支步槍及一支手槍。警方總共在多個地點起出約 2,900 公斤爆炸物及武器。主要疑犯 Dr Muzammil Ganaie 來自克什米爾，另一名被捕者 Dr Shaheen Shaheed 來自北方邦，而被指為司機的 Dr Umar Nabi 則據報已經身亡，身份經 DNA 確認，三人均為醫生。

位於哈里亞納邦的阿法拉大學（Al-Falah University）多名醫生疑與事件有關

與於巴基斯坦激進組織有關

據報指，當局早在 10 月中於克什米爾調查巴基斯坦激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）宣傳活動時，已發現涉及專業人士的「白領組織系統」，部分成員利用醫療及學術網絡籌集資金，並透過加密通訊與外國操控者聯繫。警方相信，他們正計劃多宗恐襲。

印度內閣已下令各部門全力追查幕後主使及資助者。阿法拉大學校方表示對事件深感震驚，並強調涉事醫生僅為該校僱員，校方與案件毫無關連。