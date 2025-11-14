黑色星期五優惠大合集！
印度汽車爆炸案︱多名醫生涉恐襲 搜出爆炸品疑涉「白領恐怖組織」 與巴基斯坦激進組織有關︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度新德里本月 10 日發生汽車爆炸，造成 13 人死亡、逾 20 人受傷，事件震驚全國。警方調查發現，位於哈里亞納邦的阿法拉大學（Al-Falah University）多名醫生疑與事件有關，亦懷疑部分教職員與克什米爾（Kashmir）激進組織有關。警方迄今已搜獲共 2,900 公斤的爆炸品和各式武器。
事件定性為恐怖襲擊
綜合外媒報道，警方指其中一名來自該校醫學及研究中心的醫生是 11 月 10 日爆炸案的主要疑犯，另有兩名醫生涉嫌屬於同一個組織「白領恐怖組織」，目前至少已有六人被拘捕或扣查。爆炸地點位於紅堡地鐵站外的繁忙街道，印度政府於 11 月 12 日召開安全委員會會議，正式將事件定性為恐怖襲擊。
調查人員在一間與疑犯有關的屋內，搜出約 390 公斤疑似硝酸銨的物質、引爆器、一支步槍及一支手槍。警方總共在多個地點起出約 2,900 公斤爆炸物及武器。主要疑犯 Dr Muzammil Ganaie 來自克什米爾，另一名被捕者 Dr Shaheen Shaheed 來自北方邦，而被指為司機的 Dr Umar Nabi 則據報已經身亡，身份經 DNA 確認，三人均為醫生。
與於巴基斯坦激進組織有關
據報指，當局早在 10 月中於克什米爾調查巴基斯坦激進組織「穆罕默德軍」（Jaish-e-Mohammed）宣傳活動時，已發現涉及專業人士的「白領組織系統」，部分成員利用醫療及學術網絡籌集資金，並透過加密通訊與外國操控者聯繫。警方相信，他們正計劃多宗恐襲。
印度內閣已下令各部門全力追查幕後主使及資助者。阿法拉大學校方表示對事件深感震驚，並強調涉事醫生僅為該校僱員，校方與案件毫無關連。
其他人也在看
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤，女方起初掙扎及反抗，光頭男子一am730 ・ 7 小時前
高市早苗眾院「存亡危機」！ APEC合照後中方嚴正交涉！
嘿，朋友們！日本政壇這兩天簡直像國際劇場，高市早苗首相在眾議院預算委員會上直球回應「台灣有事可能構成存亡危機事態」，瞬間點燃中日火藥桶！Japhub日本集合 ・ 5 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
楊蘭蘭案｜辯方否認全部控罪 楊續缺席 審訊延至明年 律師否認特殊待遇｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】23 歲華裔女子楊蘭蘭（LanLan Yang），涉嫌 7 月在澳洲悉尼駕駛勞斯萊斯，正面撞向一輛平治，導致司機重傷。案件在悉尼地方法院第四次開庭，楊蘭蘭本人依然未有出庭，辯方律師代為否認全部控罪，審訊延期至 2026 年。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
中國要求高市收回涉台言論 官媒稱日本80年來首次對華發出武力威脅
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 6 小時前
高級督察襲擊非禮女下屬罪成 判囚9周罰6千元 申保釋候上訴獲批
【on.cc東網專訊】警隊高級督察被指在紅磡警署性侵女下屬，包括捉住她的雙手及拍打她臀部等，他否認一項普通襲擊罪及一項非禮罪，經審訊後案件今(14日)於觀塘裁判法院裁決，裁判官指被告在庭上作供時臨時加插情節，不是誠實可靠的證人，裁定被告兩罪罪成，判囚9周及罰款6on.cc 東網 ・ 6 小時前
APEC 峰會︱南韓警員被迫睡紙皮食冷飯 警察廳認安排不足 南韓總理下令調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓多名警員日前揭露在上月於慶州舉行的 APEC 峰會期間，被安排在紙皮上休息、食用冷飯，休息區更被指潮濕發霉、缺乏私隱，待遇「比露宿者更差」。工會其後在首爾展示相關照片，顯示警員在狹窄走廊、戲院地面及臨時床位度過通宵輪班。南韓警察廳承認安排不足，並指當地住宿容量有限影響部署；南韓總理金民錫亦已下令展開調查。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 4 小時前
涉洗錢華商上交2700萬鎊財產換居英權 包括恐龍化石
【on.cc東網專訊】被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過2,700萬英鎊（約2.75億港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
塞爾維亞總統警告:歐俄爆發戰爭可能性增 各國正在備戰
烏克蘭表明年底前不會再就結束俄烏戰事與俄羅斯和談，俄方則批評基輔當局無意願促成和平。塞爾維亞總統武契奇警告，西方國家與俄羅斯之間的直接軍事對抗已變得不可避免，強調戰爭的可能性不再是假設，歐洲與俄羅斯爆發戰爭的可能性越來越大。 武契奇指出，歐洲各國包括羅馬尼亞、波蘭、芬蘭及一些小國都在備戰，正大規模地重新武裝，軍事開支快速增長，而俄羅斯亦在備戰，結果只有衝突，坦言塞爾維亞在這個局面中進退兩難，因此亦必須加強軍事準備。(ST)infocast ・ 1 天前
安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商
荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商鉅亨網 ・ 22 小時前
NewJeans五名成員全回歸ADOR 三人延誤發聲原因曝光：其中一人身處南極
韓國人氣女團NewJeans（NJZ）陷入與經紀公司HYBE及ADOR的合約風波，早前韓國法院判ADOR勝訴，NewJeans合約繼續有效。不過當時，NewJeans透過法律代表表明不會重返ADOR繼續活動，亦表明將會上訴。今日（12日），ADOR突然宣布NewJeans兩位成員Haerin（諧潾）及Hyein（惠仁）決定將會重返ADOR繼續活動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高級督察涉警署內非禮襲擊下屬罪成 判囚9周及罰款6000元 官：警務人員知法犯法
56 歲男高級警務督察涉嫌今年 2 月在紅磡警署內，非禮及襲擊女下屬，被控普通襲擊及非禮兩罪。他否認全部控罪，周五（14 日）在觀塘裁判法院被裁定罪成，判囚 9 周及罰款 6,000 元，被告申保釋候上訴獲批。法庭線 ・ 4 小時前
【專家分析】停擺結束！美經濟將現報復式增長
【Now財經台】美國總統特朗普(Donald Trump)快將簽署法案正式結束政府停擺，期間由於政府長時間停擺，近期嘅市場分析都係依賴民間數據，冇咗官方數據會唔會影響聯儲局嘅決策？隨著政府作復常，官方數據逐步出爐，市場對美國經濟前景嘅憂慮會唔會加劇？ 東亞證券高級投資策略師陳偉聰指，由於短期內官方會出返10月停擺高峰期嘅經濟數據，估計數值都會較差，加上11月且密歇根大學消費者信心指數跌至50.3，創新低，同埋預期第4季國內生產總值(GDP)將跌至1.5%，反映停擺影響美國市民消費及就業信心，但亦為聯儲局12月再減息提供條件，因此，就算經濟短期差少少，但喺減息憧憬下，市道亦唔會太差。Jason又估計，美國政府重啟後，明年第1季經濟數據將出現報復式增長。now.com 財經 ・ 1 天前
何俊仁被吊銷公證人執業資格7年 4宗反修例集會案罪成 審裁組指有損聲譽
現就「支聯會被指煽動顛覆案」還押的何俊仁，政府憲報周五（14 日）公布，他因「煽惑明知而參與未經批准集結」等多罪成立，今年 10 月被公證人紀律審裁組裁定違反《法律執業者條例》，又指他有損公證人聲譽，吊銷其執業資格 7 年。何另須付相關事務費。法庭線 ・ 3 小時前
英國教導所職員三十年間性侵少年犯 至少犯下 388 宗性罪行 報告揭當局多年無視舉報︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英格蘭及威爾斯監獄及緩刑服務督察（PPO）公開一份 202 頁調查報告，揭示前梅多姆斯利（Medomsley）教導所職員尼維爾．赫斯本（Neville Husband）多年來在設施內對少年犯施以性暴力。報告於昨日（12 日）公布，指赫斯本在 1969 至 1985 年間在達拉謨郡梅多姆斯利任職期間，至少犯下 388 宗性罪行，實際數字可能超過 450 宗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬克宏拚政治大秀 有意邀習近平出席明年G7峰會
彭博引述消息人士報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平出席 2026 年在法國舉行的七國集團（G7）峰會，並且已經與一些盟友討論過這個想法。 消息人士透露，馬克宏也正考慮於 12 月訪問中國。對此，法國愛麗榭宮官員回應表示，法國希望與願意協助解決全球失衡問題的主要新興鉅亨網 ・ 1 天前
英史上最大洗錢案 中國「加密貨幣女王」判刑11年 曾想當「自由國」君主 警公布逮捕畫面
英國史上金額最大的洗錢案刑事審判，11月11日結果出爐。中國籍主謀、47歲「加密貨幣女王」錢志敏（Zhimin Qian）遭判刑11年8個月。警方並公布她於2024年4月在英國北部城市約克（York）花園別墅遭逮捕的畫面，當時錢志敏正躺在床上，被突擊的警員驚醒、神情慌張。 錢志敏2014年至2017年間在中國策畫大型傳銷詐欺案，對外宣稱販售「全球唯一數位資產保值險」與人工智慧「生命手環」，宣稱絕對保證本金、報酬率達300%至400%。整起詐騙共吸金逾人民幣400億（約新台幣1700億），受害人超過12.8萬人，幾乎遍及全中國各省。 2017年，錢志敏自中國潛逃，經緬甸、泰國、寮國與馬來西亞輾轉入境英國，繼續以比特幣等方式洗錢。在英國期間雖然鮮少出門，卻過著奢華生活，每月房租高達1.7萬英鎊（約新台幣69萬元）。 調查人員在她的私人筆記中發現其「野心」，內容包括想成為「利伯蘭自由共和國（Liberland）」的「君主」。利伯蘭是一處位於克羅埃西亞與塞爾維亞邊界間的無人地帶，由捷克政治人物自稱成立的「微型國家」。 錢志敏被捕時，警方同時帶回四名員工偵訊，其中一人為台灣籍男子，已於2024年11月離開英國。 警方查扣的虛擬資產總額達52億英鎊（約新台幣2100億），包括超過6萬枚比特幣，後續如何處理成為焦點。錢志敏出庭時表示願意補償受害者，但檢方指出，補償方式與標準仍待民事程序釐清。Yahoo 國際通 ・ 1 天前