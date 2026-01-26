印度爆發尼帕病毒疫情 港評估傳入風險低

衛生防護中心風險評估認為尼帕病毒傳入香港風險低。

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒疫情，近日錄得至少5宗病例。本港衛生防護中心表示，目前沒有錄得尼帕病毒感染的輸入或本地案例，風險評估認為傳入香港的風險為低，為審慎起見將會在機場加強對由印度抵港航班的旅客進行健康篩檢。

初步資料顯示，西孟加拉邦加爾各答一間醫院本月中起錄得5宗確診個案，主要為醫院內傳播，全部涉及醫護人員，暫未有死亡個案或跨境傳播個案，當地已隔離約100名密切接觸者。衛生防護中心總監徐樂堅表示，這是一種新發的人畜共患疾病，早期徵狀包括與流感類似的徵狀，如發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛等，其他徵狀包括頭暈、嗜睡和知覺下降。嚴重或會出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，個案病死率約為40%至75%。

雖然加爾各答與香港無直航班機，為審慎起見，中心將會在機場加強對由印度抵港航班的旅客進行健康篩檢，並將對公共衛生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。

