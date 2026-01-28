印度現高致命尼帕病毒 歐家榮料傳入香港風險機會低

【Now Sports】熱刺前班主舒加向英國《太陽報》說，如果他還在這間球會掌權，他會將領隊法蘭及他旗下的一班球員統統解僱。「依我看，整支球隊都應該被解僱。」舒加（Alan Sugar）指目前在英超積分榜第14位的熱刺：「因為他們一無是處，一個都不能留。」舒加曾是熱刺股權的部份持有人，亦是主席，從1991年執掌至2001年，後來將大部份股權賣給ENIC，在2007年將餘下的12%股份也賣掉，結束了與這間北倫敦球會長達16年的關係。他1個月前也曾在BBC的節目中表示，熱刺應該炒掉法蘭，然後聘請前利物浦領隊高普，而他如今認為球隊需要先有頂級球員來到，才可以增強即戰力：「很有意思，因為李維離開了，重任落了在億萬富翁祖路易斯肩上，他需要開始投出資金，才能簽下頂級球員。如果他能，球隊就能取得好成績......似乎所有這些球會，在現今球壇都只會用這種方式，每個球員都花1億鎊。」

now.com 體育 ・ 8 小時前