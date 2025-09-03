印度男子嫌妻膚色黝黑 倒液體點火焚妻致死 法院判處死刑︱Yahoo

死者為年約 20 歲的拉克什米（Lakshmi）。

【Yahoo新聞報道】印度一名男子因焚燒妻子致死而被判處死刑，原因是他長期嫌棄妻子的膚色。當地法院形容案件屬於「極罕見中的罕見」，屬於「反人類罪行」。

綜合外媒報道，案中死者名為拉克什米（Lakshmi），她於 2016 年與基山達斯（Kishandas）結婚。根據法院判詞及她在臨終前向警方、醫生及行政長官的供詞，基山達斯經常因她膚色黝黑而羞辱她，甚至以「kali」（黑皮膚）稱呼她。

2017 年 6 月 24 日晚上，基山達斯帶來一瓶棕色液體，聲稱是能讓皮膚變白的藥物。他將液體塗在妻子身上，拉克什米聞到刺鼻氣味後懷疑是酸性物質，隨即遭他以香枝點火焚燒，期間他更把餘下的液體倒在她身上後逃離現場。拉克什米其後被丈夫父母及妹妹送院，但最終傷重不治。

審理案件的法官 Rahul Choudhary 判處基山達斯死刑，並指「這種令人心碎的殘忍罪行不僅是針對拉克什米，也是反人類罪行」，又批評被告「背叛信任」，在妻子燃燒之際倒上剩餘液體，顯示出「極端殘酷」，指案件屬於「極罕見中的罕見」

控方形容判決「具有歷史意義」，希望能對社會起警惕作用。他補充，已將判決轉交高等法院確認，但被告仍有 30 天上訴期。基山達斯的律師則稱，拉克什米的死是意外，當局缺乏證據，會提出上訴。