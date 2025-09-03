印度示威︱數百婦女手持掃帚集會 象徵清除國家污穢 促撤軍警並釋放被捕者︱Yahoo

多名女子在雅加達印尼國會大樓外舉起掃帚和標語，高喊口號，抗議議員特權及警暴。 REUTERS/Willy Kurniawan

【Yahoo新聞報道】印尼首都雅加達今日（3 日）再現大型示威，數百名身穿粉紅衣服的婦女手持掃帚和標語，聚集在國會大樓外，抗議議員享有的高額福利以及警方濫用武力。組織者稱，掃帚象徵要「掃除國家的污穢，以及安全部隊的壓迫」。

綜合外媒報道，這場行動由印尼婦女聯盟（Indonesian Women’s Alliance）發起，約有 300 人參與。示威者高舉寫有「改革警隊」和「你的甜言蜜語導致糖尿病」的標語，強調集會是和平的民主表達權利。

抗議浪潮早於上周爆發，一名外賣司機在 8 月 28 日遭警車輾斃後，憤怒迅速蔓延全國。據人權組織統計，至少 10 人在衝突中死亡，另有逾 1,000 人送院治療。警方多次使用催淚彈及橡膠子彈驅散人群，引發輿論批評。

印尼婦女聯盟領袖在國會外呼籲總統普拉博停止讓軍警對付平民，並要求國家警察總長利斯蒂約（Listyo Sigit）辭職。他們同時要求釋放所有被捕的示威者，並終止針對公民、記者及維權人士的打壓。

一名女子在雅加達印尼國會大樓外，參加示威期間補唇彩。REUTERS/Willy Kurniawan

聯合國促雅加達當局調查警暴

在國際層面，聯合國人權辦公室促請雅加達當局就警方暴力展開透明調查，國際特赦組織亦批評日益增多的死亡人數令人震驚，強調「沒有人應因行使表達及集會自由而喪命」。

面對壓力，普拉博沃於周日宣布會削減部分議員津貼，並暫停外訪行程，但隨後仍啟程前往北京出席中國的閱兵式，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京合照。國會副議長 Sufmi Dasco Ahmad 則承諾將檢討議員福利、限制外訪，並引入透明化改革，並安排學生團體周四直接向政府表達訴求。

今次示威由由印尼婦女聯盟發起。 REUTERS/Willy Kurniawan

示威者強調集會是和平的民主表達權利。REUTERS/Willy Kurniawan