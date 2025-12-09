聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
印度神遊《釋放阿凡達》製作人談「閃避撥頭髮」笑回：至少50種類似動作
由 Aeos Games 開發的動作遊戲《釋放阿凡達》（Unleash the Avatar），今年 8 月因為一段主角「閃避撥頭髮」的動作，在中國和台灣陸續爆紅並掀起許多討論。而讓人沒想到的是，開發商也注意到了這股熱度，在不久前宣布入駐中國當地的 Bilibili 影音平台，並且還回應了許多大家好奇的問題。
Varun Mayya 和 Rohan Mayya 是兄弟，兩人分別是遊戲製作人和工作室總裁，這次採訪中提到是 Bilibili 官方邀請他們前來的。Mayya 兄弟兩人都有看到中國網友的各種留言，不論是鼓勵、搞笑或是表情圖案等，都讓他們非常喜歡。
在眾多問題中，面對網友建議加入「連續完美閃避 3 次，強制全場敵我唱歌跳舞+RAP」，讓兩兄弟相視一笑，接著 Varun 透露遊戲中會有一首寶萊塢的歌曲，會帶來一段舞蹈，並且是有意義的存在，但目前還沒有辦法劇透。
Varun 也解釋大家喜歡的「閃避撥頭髮」，在遊戲中有多達 50 到 60 個類似的動作，這在寶萊塢電影中很常見。而剛好主角設定是孤兒，從小就喜歡看寶萊塢電影，因此從這些寶萊塢電影中學到許多戰鬥技巧，加上團隊認為許多遊戲的主角都太嚴肅了，所以他們希望整個遊戲可以充滿趣味。
Varun 還分享起小時候媽媽告訴他，寶萊塢電影喜歡誇張的表現方式，是因為大家現實中已經有許多問題，沒人想要在電影院重溫這些東西，都想要逃離現實生活：「大家想要當英雄，即便不是真的成為英雄，但在那幾個小時裡，他們可以成為英雄，這就是我們想要的寶萊塢電影氛圍」Rohan 也補充，現在遊戲中已經很少有那些酷炫的動作，所以他們想要把這些元素帶回來，創造一個傲慢又酷炫的主角。
問答中，還有網友表示：「宮崎英高一輩子都想不出這個動作，能想到這輩子沒有，下輩子他也想不到」讓兩兄弟再次笑出來。Varun 表示自己非常敬佩宮崎英高，看過他的相關生平文章與工作經歷，希望有一天自己的遊戲或是某個動作能獲得對方認可，甚至是直接出現在他們的遊戲中。
