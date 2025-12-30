《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
印度稱擠下日本成第4大經濟體
（法新社新德里30日綜合外電報導）印度政府在年終經濟回顧中指出，印度已經超越日本，成為全球第4大經濟體。官員們希望於3年內取代德國，躋身第3大經濟體。
官方仍得等到明年發布最終年度國內生產毛額（GDP）數據後才能正式確認。國際貨幣基金（IMF）則預測，印度將於明年正式超越日本。
政府昨晚發布的經濟簡報概要指出：「印度是全球增長最快的主要經濟體之一，正處於維持這股動能有利地位。」
「以估值4兆1800億美元的GDP計算，印度已經超越日本成為全球第4大經濟體，並有望於未來兩年半至3年內，以於2030年前預估7兆3000億美元的GDP規模取代德國排名第3。」
國際貨幣基金對明年的預測顯示，印度經濟規模將達4兆5100億美元，日本則為4兆4600億美元。
儘管8月時美國因新德里採購俄羅斯石油而對其課徵高額關稅，使印度面臨經濟疑慮，新德里對前景依然樂觀。
印度表示，持續增長反映出其「在持續性的全球貿易不確定下展現韌性」。
不過，其他指標則顯示前景不如預期樂觀。
在人口方面，印度於2023年超越鄰國中國成為全球人口最多的國家。
根據世界銀行（World Bank）最新數據，印度去年人均GDP為2694美元，僅為日本3萬2487美元的1/12，德國5萬6103美元的1/20。
根據政府數據，印度14億人口中，超過1/4年齡介於10至26歲間，已經面臨為數以百萬計年輕畢業生創造高薪工作的困難。
簡報內容指出：「作為全球最年輕國家之一，印度經濟成長歷程將由能否創造優質就業所決定。這樣的優質就業可以有效吸納不斷擴張的勞動力，達到包容而永續的成長。」
在截至3月31日為止的會計年度經濟成長率跌至4年新低後，總理莫迪（Narendra Modi）今年公布大規模調降消費稅措施，並推動勞工法改革。
由於美國未能與印度達成貿易協議，以及新關稅對商品出口造成衝擊的疑慮持續，印度盧比兌美元匯價於12月初貶至歷史新低，今年迄今已經貶值約5%。
其他人也在看
美國制裁失效？美國前商務部長再談華為：兩屆美國政府都未能壓制
美國前商務部長雷蒙多指出，華為等中國企業在中國政策扶持下實現晶片技術突破，揭示美國對中制裁效果有限。專家分析此舉將促使美國重新評估對中科技策略。鉅亨網 ・ 5 小時前
告別議會｜張宇人不介意「廿蚊張」稱號 最遺憾03年廿三條立法做錯決定
【Now新聞台】擔任立法會議員超過四分一個世紀的張宇人月底任期屆滿。他接受本台專訪時表示，任內最遺憾是2003年就廿三條立法做錯了決定，又表示不介意別人叫他「廿蚊張」。立法會議員(飲食界)張宇人：「我應不應該放20元紙幣在這，告訴人們我是『廿蚊張』？我現在不介意，幾難得我們行走江湖的有個『朵』，「撻朵」都易『撻』。」「廿蚊張」是張宇人廿五年議會生涯中最出名的花名。2010年3月18日，張宇人：「大概廿元就殺傷力不大。」這位精打細算的飲食界議員當年就最低工資答了一句「殺傷力不大」，即使後來做民調覺得應該24元，但外界都繼續叫他「廿蚊張」，他亦因此受到不少批評；今日仍不認同最低工資，但不會要求推翻。張宇人：「所有經濟的科目，最基本簡單的都覺得最低工資不應該有，這個通常是政客用來爭取選票的做法。我從不介意員工工資是高的，這是市場調節。我不會以及法例已立、不能推翻，沒有一個政府、議會有一個政治能量會推翻最低工資。」「廿蚊張」、最低工資陪伴他十多年，而廿三條立法就是他任內最大的遺憾，足足伴了他超過廿年才解開。2024年3月19日，張宇人：「所以為何是一個歷史包袱，很高興今天通過了，我們向前看。」now.com 新聞 ・ 1 天前
美軍首次襲擊委內瑞拉陸地目標？川普稱美軍摧毀一大型設施
川普政府針對委內瑞拉馬杜洛政府的軍事打擊似乎已從周邊水域擴展至委內瑞拉陸地本土。 美國總統川普周一（29 日）在受訪中表示，美軍在委內瑞拉行動中摧毀了一座「大型設施」。川普沒有詳細說明他聲稱摧毀的工廠或設施的具體情況。目前尚不清楚川普指的是哪座設施，也不知道它位於何處。鉅亨網 ・ 9 小時前
川普警告勿重啟核計畫否則再空襲 伊朗最高領袖顧問回嗆
（法新社德黑蘭29日電） 美國總統川普今天揚言「徹底摧毀」伊朗任何重建核子計畫的企圖，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）顧問夏卡尼隨後表示，任何針對伊朗的侵略行為都將「立即」遭遇「嚴厲回應」。夏卡尼（Ali Shamkhani）在社群平台X上寫道：「伊朗的飛彈能力和防禦不容遏制，也毋須獲得許可。法新社 ・ 8 小時前
美國同意出售丹麥巡邏機 格陵蘭爭議仍待解決
（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普特使呼籲「奪取格陵蘭」，美國與丹麥雙方緊張局勢再起。本月稍早，川普任命路易斯安那州州長蘭德瑞（Jeff Landry）為格陵蘭特使。法新社 ・ 7 小時前
「我報導過40場戰爭，2025年是最令人擔憂的一年」
BBC （編者按：本文包含對死亡的血腥描述，部分讀者可能會感到不安。） 從1960年代開始，我在職業生涯中報導過全球超過40場戰爭。我曾見證冷戰達至高峰，然後悄然消失。但是，我從未見過任何一年像2025年這樣令人擔憂——不僅是因為多場重大衝突正在肆虐，更因為其中一場戰爭顯然具有前所未有的地緣政治影響。 烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基（Volodymyr Zelensky）警告，他的祖國當前的衝突可能升級為世界大戰。經過近60年的戰爭觀察，我有一種不祥的預感：他可能是對的。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普淡化中國在台灣周邊軍演 強調與習近平關係
【彭博】— 美國總統特朗普淡化了中國在台灣周邊的最新軍事演習，將其描述為長期以來軍演的延續。Bloomberg ・ 12 小時前
中國外交部回應日領導人或參拜靖國神社：不要錯上加錯
據日本傳媒上周報道，首相高市早苗於12月26日可能到供奉二戰甲級戰犯的靖國神社參拜。在北京，中國外交部回應有關日本領導人可能參拜靖國神社，以及俄方建議日本修建軍國主義受害者紀念堂的提問。中國外交部發言人林劍對此表示，讚賞俄方有關表態，指出靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯，日方應該正視和反省侵略歷史，以實際行動體現對軍國主義罪行的懺悔和對受害者的尊重，不要錯上加錯。#靖國神社 #高市早苗 (CW)infocast ・ 1 天前
俄烏戰爭｜拉夫羅夫稱普京官邸遭烏方襲擊 將調整談判立場 澤連斯基：「典型俄羅斯謊言」｜Yahoo
俄羅斯外長拉夫羅夫（29 日）聲稱，烏克蘭在周日（28 日）深夜至周一（29 日）凌晨出動 91 架遠程攻擊無人機，恐襲聖彼得堡以南的諾夫哥羅德州總統官邸，莫斯科將會就今次事件重新評估俄烏和平談判的立場，並且已經計劃反擊。拉夫羅夫未有提交相關證據，亦未提及總統普京當時是否在官邸內。烏克蘭否認指控，總統澤連斯基就指說法是「典型的俄羅斯謊言」，斥責俄羅斯企圖破壞與美國為結束衝突所作出的外交努力。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
台灣：嚴厲譴責解放軍環台軍演 軍方等單位做好萬全準備
解放軍東部戰區今日起進行環台軍演。台灣領導人官邸發言人郭雅慧指，中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊地區，台灣表達嚴厲譴責。面對中國單邊挑釁的動態，軍方等單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保台灣民眾安全無虞。郭雅慧指，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。她呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。解放軍東部戰區宣布，今日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習，另明日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。 (ST)infocast ・ 1 天前
策略師看好國防股2026年大漲！點名這「五大」潛力股
隨著 2026 年逐步逼近，多位市場人士認為，國防產業相關股票仍具備進一步成長的空間。鉅亨網 ・ 1 天前
政府冒牌水風波｜ 財庫局：紀律調查完成 正徵詢律政司意見 以決定紀律行動｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今年8月時爆出採購「冒牌樽裝水」事件，財經事務及庫務局成立檢討政府採購機制專責小組，及展開紀律調查。財庫局今（30 日）表示，專責小組已完成檢視現行政府採購制度的工作，紀律調查已在不久前完成，政府正審視調查報告的內容，並徵詢律政司意見，以決定應採取的紀律行動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
解放軍年內第二次圍台軍演 包括實彈射擊 發言人：對台獨及外部干涉勢力之嚴重警告｜Yahoo
解放軍東部戰區宣布，今日（29 日）起再次進行圍台軍演，劃定台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部和東部 5 個範圍，組織「正義使命-2025」演習。演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。官方表示，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普：國會中期選舉結果將關乎美國成敗 將聚焦物價議題
美國總統特朗普表示，明年國會中期選舉結果將關乎美國的成敗，選舉將聚焦物價議題，相信民眾會接受他的經濟主張。特朗普接受訪問時稱，拜登政府留下高物價的爛攤子，而現屆政府正遏抑物價，「(我們)正在降低物價，能源、汽油、電價正下降」。特朗普提及國會的「冗長辯論」制度，認為制度已成制約政府運作的障礙，亦損害共和黨，呼籲參議院共和黨人廢除相關制度。他又稱，如果廢除阻撓議事規則，就不會出現政府停擺問題，亦可以製定完善的醫保方案等。「(我們)可以做任何想做的事。」#特朗普 (CW)infocast ・ 1 天前
外交部：中方必將堅決回擊在台灣問題越線挑釁惡劣行徑
解放軍東部戰區今日起圍繞台灣周邊演習。外交部發言人林劍在例行記者會回應提問指，軍演是對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。林劍指，民進黨當局頑固堅持台獨立場，企圖倚美謀獨，不惜把台灣變成火藥桶和彈藥庫，充分暴露和平破壞者、麻煩製造者、戰爭煽動者的兇惡面目。外部勢力以台制華、武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵兇戰危的境地。林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，必將遭到中方堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀都不會得逞。 (ST)#中國外交部 (ST)infocast ・ 1 天前
白俄羅斯：境內部署俄「榛樹」導彈系統正式投入作戰任務
白俄羅斯國防部發布片段，指境內已部署由俄羅斯研製、可攜帶核彈頭的「榛樹」(Oreshnik)高超音速中程導彈系統，但未有透露導彈系統的具體位置。片段見到導彈移動發射車及操作人員在山林中行駛，並用繩網等偽裝掩蓋。片中一名高級軍官向軍隊宣布，系統已正式投入作戰任務。俄羅斯總統普京曾稱，各國現有的防空技術無法攔截「榛樹」導彈。有歐洲軍事專家指，今次部署令俄軍能快速使用核武攻擊歐洲目標，顯示俄方日益加強以核武威脅歐洲。 (ST)#白俄羅斯 #榛樹 (ST)infocast ・ 1 小時前
重建啟用馬立波劇院 俄圖展現烏克蘭控區繁榮新形象
（法新社莫斯科29日電） 烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）2022年慘遭俄軍包圍、重創並佔領，俄羅斯當局宣布，在俄軍圍困期間遭到轟炸而成為象徵性受害地標之一的劇院，經過大規模重建已重新開放。聯合國表示，圍城行動導致90%的建築遭到摧毀或損壞。法新社 ・ 21 小時前
川普稱曾討論赦免尼坦雅胡 以色列總統否認
（法新社耶路撒冷29日電） 以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，並未如美國總統川普所稱，曾與他就其赦免以色列總理尼坦雅胡貪腐指控之請進行任何討論。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）被指控接受億萬富翁提供的奢侈品，以換取政治利益，並涉嫌試圖與以色列媒體談判以獲得更有利的報導。法新社 ・ 3 小時前
北韓頻秀軍事肌肉 南韓批破壞朝鮮半島和平穩定
（法新社首爾29日電） 南韓合同參謀本部今天表示，軍方偵測到北韓昨天試射長程戰略巡弋飛彈，並與美方保持密切情報合作。國營北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天試射兩枚長程戰略巡弋飛彈，並稱此舉是在向外界展示北韓因應外部威脅的作戰能力。法新社 ・ 1 天前
川普：伊朗若重啟核武 將「狠狠打下去」
據《CNBC》報導，美國總統川普周一 (29 日) 表示，若伊朗試圖擴大其彈道武器儲備並重啟核計畫，他不排除採取進一步軍事行動，但同時呼籲伊朗進行談判。鉅亨網 ・ 13 小時前