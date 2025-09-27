新世界虧損163億收窄 鄭家純：時勢不由人
印度競選造勢大會爆踩踏 罹難增至36人
（法新社新德里27日電） 印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）邦長表示，由知名演員轉戰政壇的維傑（Vijay）今天一場競選造勢大會爆發踩踏事件，造成至少36人喪生，另有約58人受傷。
邦長史達林（M.K. Stalin）在社群平台X發布聲明說：「目前得知已有36人罹難，其中包括8名孩童與16名女性，我深感悲痛。」
議員森蒂爾巴拉吉（V. Senthilbalaji）指出，約有58人受傷，已被送往醫院治療。
只使用單名的維傑，在集會上向群眾發表演說時，現場陷入混亂，迫使他中斷演說。
51歲的他表示，面對這場悲劇，他「心都碎了」。
維傑在社群媒體X上表示：「我向在卡魯爾縣（Karur）喪生的親愛兄弟姐妹們的家屬，致上最深的哀悼與同情。」
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指出，一大票群眾爭睹維傑風采，向舞台的柵欄猛力推擠，引發了這場踩踏事件。
邦長史達林已下令成立一個由退休法官領導的委員會，以調查「這起悲劇事件」，並宣布將向罹難者家屬提供100萬盧比（約新台幣34萬元）的賠償金。
印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，這起事件「令人深感悲痛」。
他在社群媒體的聲明中說：「我的心與那些失去摯愛的家庭同在。希望他們在這艱難時刻能堅強。」
其他人也在看
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」
港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。AASTOCKS ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 22 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元
新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。AASTOCKS ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
凱特王妃愛用「護唇油」是這個品牌，長效保濕零唇紋！71折起入手好用護唇油
說到護膚大多人第一時間會想起潤唇膏，其實近年最受追捧的秘密武器是能同時兼顧妝感與保護的護唇油。它不僅能修護乾燥、撫平唇紋，還能在唇上留下一層若有似無的光澤，讓妝感顯得格外高級！Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 19 小時前
新世界總債務1461億 鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)
新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。am730 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「西班牙深蹲」健身熱潮是什麼？韓國女團級鉛筆腿秘訣，在家加上「一物品」即護膝零負擔
深蹲是不少人鍛鍊緊實下半身線條的必備動作，然而這個看似簡單的動作對膝關節的潛在壓力卻不容忽視。因此，近年健身圈興起了一股「西班牙深蹲」熱潮，與傳統深蹲相比動作結構更貼心，在減輕關節壓力的同時，仍能讓下半身肌肉得到充分鍛鍊，許多健身教練甚至形容它是「膝蓋救星」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚
做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候
據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。鉅亨網 ・ 1 天前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙
位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
炎明熹復出有期？ 11月演音樂劇 下周一出席記者會
勝出TVB《聲夢傳奇》而入行嘅炎明熹，有傳因為唔續約而被大台雪足一年，關於炎明熹嘅下一步都傳足一年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前