印度競選集會爆人踩人 最少 40 死逾 40 傷 警立案指控政黨高層涉誤殺︱Yahoo

遇難者的親屬在領回遺體時悲痛哀悼。(Photo by AFP)

【Yahoo新聞報道】印度南部泰米爾納德邦卡魯爾（Karur）一場政治集會發生人踩人事故，造成約 40 人死亡，另有逾 40 人受傷。死者當中包括多名兒童及婦女。當地官員表示，事發時數以萬計民眾聚集在演員轉型政客維傑（Vijay）的競選集會上。

綜合外媒報道，警方指，維傑所屬的政黨 TVK 原本申請容納 1 萬人的集會，但實際參與人數超過兩倍。警方已就事件向 TVK 的 3 名高層成員立案，罪名涉及過失行為及誤殺。

意外發生時，維傑正在卡魯爾的舞台上演講，群眾突然向前湧動，部分支持者跌倒後引發擁擠，導致多人被踩傷，擁擠人潮中有人暈倒，場地上遺留鞋履與水瓶。泰米爾納德邦首席部長 MK Stalin 表示，每名死者家屬將獲發放 100 萬盧比（約 8.7 萬港元）賠償，並會展開調查。

一枚印有演員兼政治人物維傑照片的徽章，散落在鞋履與其他物品之間。 REUTERS/Priyanshu Singh

大型集會經常傳出人踩人事故

維傑事後在網上發文稱，對事件「心碎」並感到「難以言喻的痛苦和悲傷」，他向罹難者家屬致以「最深切的慰問和哀悼」，並祝願傷者早日康復。印度總理莫迪亦在社交平台表示，這宗事故「不幸」且「令人深感哀痛」。

印度大型集會經常傳出人踩人事故，今年以來已有多宗類似事件，包括在印度教盛會大壺節和板球場外均曾發生人命傷亡。

Relatives mourn after receiving the dead body of a victim who was killed in a stampede that broke out during a campaign rally last evening in the Karur district , in the Indian state of Tamil Nadu, on September 28, 2025. A stampede that killed dozens at a south India political rally happened after a crowd of thousands waited hours in baking heat without sufficient safeguards, officials and witnesses said on September 28. Some 27,000 people thronged a public road in Tamil Nadu state in hopes of seeing popular actor-turned-politician Vijay on September 27, but panic broke out and 39 were killed, authorities said. (Photo by AFP) / ALTERNATE CROP (Photo by -/AFP via Getty Images)

Suguna, 65, receives treatment at the Karur Government Medical College hospital, following a stampede incident at an election campaign rally held by Tamilaga Vettri Kazhagam party, in Karur district of Tamil Nadu, India, September 28, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh

People stand next to the pile of footwears left by people who participated in a election campaign rally held by Tamilaga Vettri Kazhagam party, at the site of a stampede incident, in Karur district of Tamil Nadu, India, September 28, 2025. REUTERS/Priyanshu Singh

TOPSHOT - A portrait of actor-turned-politician Vijay is seen near the scattered shoes after a stampede that broke out last evening during his political rally in the Karur district, in the Indian state of Tamil Nadu, on September 28, 2025. A stampede that killed dozens at a south India political rally happened after a crowd of thousands waited hours in baking heat without sufficient safeguards, officials and witnesses said on September 28. Some 27,000 people thronged a public road in Tamil Nadu state in hopes of seeing popular actor-turned-politician Vijay on September 27, but panic broke out and 39 were killed, authorities said. (Photo by AFP) / ALTERNATE CROP (Photo by -/AFP via Getty Images)