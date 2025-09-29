男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
印度競選集會爆人踩人 最少 40 死逾 40 傷 警立案指控政黨高層涉誤殺︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度南部泰米爾納德邦卡魯爾（Karur）一場政治集會發生人踩人事故，造成約 40 人死亡，另有逾 40 人受傷。死者當中包括多名兒童及婦女。當地官員表示，事發時數以萬計民眾聚集在演員轉型政客維傑（Vijay）的競選集會上。
綜合外媒報道，警方指，維傑所屬的政黨 TVK 原本申請容納 1 萬人的集會，但實際參與人數超過兩倍。警方已就事件向 TVK 的 3 名高層成員立案，罪名涉及過失行為及誤殺。
意外發生時，維傑正在卡魯爾的舞台上演講，群眾突然向前湧動，部分支持者跌倒後引發擁擠，導致多人被踩傷，擁擠人潮中有人暈倒，場地上遺留鞋履與水瓶。泰米爾納德邦首席部長 MK Stalin 表示，每名死者家屬將獲發放 100 萬盧比（約 8.7 萬港元）賠償，並會展開調查。
大型集會經常傳出人踩人事故
維傑事後在網上發文稱，對事件「心碎」並感到「難以言喻的痛苦和悲傷」，他向罹難者家屬致以「最深切的慰問和哀悼」，並祝願傷者早日康復。印度總理莫迪亦在社交平台表示，這宗事故「不幸」且「令人深感哀痛」。
印度大型集會經常傳出人踩人事故，今年以來已有多宗類似事件，包括在印度教盛會大壺節和板球場外均曾發生人命傷亡。
其他人也在看
英國新任內政大臣馬曼婷將重申收緊申請永居規定
《路透》報道,英國新任內政大臣馬曼婷(Shabana Mahmood)在周一於工黨大會發言時,會重申政府將考慮收緊移民在申請永久定居的規則,要求申請者證明他們對社會的價值。infocast ・ 8 小時前
英國擬推強制性數碼身份證 打擊非法移民
英國首相施紀賢周五宣布,工黨政府已推出一項計劃,向所有符合在當地工作的人員免費發放強制性數碼身分證,以打擊非法移民。infocast ・ 1 天前
美國政府面臨關門威脅之際 特朗普將會見國會領導人
【彭博】— 四位國會領導人將會見總統特朗普。兩位知情人士稱，由於10月1日政府關門的威脅迫在眉睫，周一白宮將舉行會議。Bloomberg ・ 1 天前
華府擬徵進口電子產品關稅
路透引述知情人士報道，美國特朗普政府正考慮根據每台設備的晶片數量，對輸美電子設備徵收關稅，以推動企業把製造業轉移至美國。信報財經新聞 ・ 11 小時前
59歲王書麒罕有露面 二度面癱後鮮有演出 許秋怡凍齡有道超有少女感
童星出身嘅王書麒，多年來不時同老婆許秋怡一同登台，有指二人搵到盤滿砵滿，單憑商演密食當三番，加上投資有道已經有過億身家。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 1 天前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止
鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鮮娛糧｜陳凱琳突鬧情緒 開始懷疑自己令人擔心...
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）經常笑面迎人，分享的都是開心事，是大眾的開心果，昨日（27日）她突然發長文，開始懷疑自己：「懷疑自己在網路上是否展現了足夠的真實…雖然我也想保留一些自我…懷疑自己是否展現了太多快樂…人們會忘記我偶爾也會感到東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包
踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
美股初代科技七巨頭看似已過時 AI時代新的股票組合有望取而代之
華爾街最強大的股票組合科技七巨頭(Mag Seven)看起來有點過時了，給「八大巨頭」(Great Eight)讓路吧，或者「黃金十二強」(Golden Dozen)，再或者是「生成式AI十巨擘」(TenAI of GenAI)。Bloomberg ・ 7 小時前
吳浩康被網民半夜留言唱歌滋擾 高EQ回應︰我諗唔使我出聲
TVB音樂綜藝《聲秀》早前爆出參加者林錦興（小林）自稱被淘汰後遭導師吳浩康Deep出言侮辱，後來TVB將吳浩康當日嘅評語片段足本公開以作交代。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
上節目稱沒迷倒玄彬 孫藝真被粉絲曬照打臉
[NOWnews今日新聞]韓國女神孫藝真與玄彬結婚三年，婚後生活低調卻始終甜蜜。近日她上YouTube節目《妖精在炯》，被主持人鄭在炯問到：「玄彬是被妳的哪一點迷倒的呢」，突如其來的問題，讓她害羞回應...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
九龍塘The Grampian「十按」銀主盤 6年借9次財仔涉逾7,890萬 起拍價3,680萬大劈44.2%
九龍塘豪宅再現銀主盤個案。The Grampian一伙低層四房單位，六年間累計向銀行及財務公司抵押十次，最終被銀主收樓並推出拍賣，開價3,680萬元連車位，較原來買入價大幅折讓約2,920萬元或約44.2%。該單位為The Grampian低層A室，實用面積2,135平方呎，原則四房連套，改為三房連套間隔，連一個車位。環亞物業拍賣於今日稍後（29日）以3,680萬元起拍，折合實用呎價約17,238元。放盤相片顯示，單位間隔闊落，裝修企理。閱讀更多：坤哥愛子同款｜屯門掃管笏OMA by the Sea銀主盤 大劈一半258萬起拍業主破產遭收樓 大埔Silicon Hill首現銀主盤 250萬開拍 三年樓價蒸發42%原業主於2017年6月以6,600萬元購入該單位；2017年至2023年期間，多次將物業抵押予銀行及財務公司借貸，除最初樓宇按揭外，另有九次向財仔借款，單筆借貸金額由170萬元至6,000萬元不等。累積十次抵押的情況令物業最終成為銀主盤，須透過拍賣變現。撇除兩筆未公開金額的貸款，該名業主在近六年間向財仔累計借款至少達7,890萬元。若單位以底價3,680萬元成交，較2017年以28Hse.com ・ 3 小時前
阿根廷披索連3天狂瀉！米萊「休克療法」快變「休克危機」 中美聯手緊急輸血
阿根廷近日陷入劇烈金融震盪，剛推行「休克療法」的總統米萊正面臨執政以來最嚴峻考驗。自 9 月 22 日起，披索匯率連 3 日斷崖式下跌，阿根廷央行被迫動用有限外匯存底，3 天狂拋 11 億美元回購披索救市，卻難阻市場恐慌。若匯率崩盤持續，阿根廷外匯存底恐迅速耗盡，國家恐將再度瀕臨破產邊緣。鉅亨網 ・ 1 天前
放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？
近日荃灣「千海水產」火鍋放題有顧客將肥牛、海鮮偷放入袋打算帶走，事件被職員揭發後引發網民熱議。經營連鎖飲食集團的稻苗學會榮譽會長黃傑龍今早（9月29日）在商台節目直言，涉事男子「已算配合」，並分享業界處理「放題打包」的經驗。同時，日式放題火鍋「牛一」反應極快，宣佈將於10月份推出「放題外賣盒」打包優惠，強調「食唔晒可以帶走」，網民都不禁留言：「咁快嚟個靚抽」。Yahoo Food ・ 5 小時前
怡和傳裁員轉型 確保架構與作為投資公司策略一致
在怡和集團上周傳出小規模裁員後，據集團內部通訊文件稱，小部分員工因應業務重大轉型而受到影響，強調決定是為了未來業務發展。AASTOCKS ・ 7 小時前
《港樓》發展局：北都推6拆牆鬆綁措施
新一份《施政報告》提出要加快發展北部都會區（北都），包括成立「北都發展委員會」，發展局發表最新網誌指，會訂立「加快發展北都」專屬法例，未來幾個月先做好研究工作並於明年初進行公眾諮詢，爭取明年內完成立法工作。AASTOCKS ・ 7 小時前
亞洲最受歡迎旅遊地出爐！馬來西亞奪冠、日韓泰跌出頭三位 香港僅排…？
過去幾年，當大家講到亞洲旅遊，腦海中浮現的總是日本、韓國，還有泰國。這些地方長年穩坐人氣榜單的前排。然而，美國知名財經網站《Insider Monkey》最近透過分析遊客流量、旅遊收入及相關旅遊報告，綜合評選出2024年度「亞洲最受歡迎旅遊地」，結果卻出乎意料，傳統旅遊大國日本、韓國、泰國這次都未能稱霸，冠軍寶由一個意想不到的國家奪得。這個結果不禁令人好奇，到底是什麼原因讓它成為亞洲遊客的新寵兒？Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
全球基金紛紛回歸 中國市場擺脫「不可投資」標籤
【彭博】— 多年來對中國市場敬而遠之的全球基金經理正在回歸，除了被漲勢耀眼的股市表現所吸引，中國高科技行業的進步也令人心動。Bloomberg ・ 7 小時前
【759阿信屋】沙田希爾頓中心分店新張全店7折（只限28/09）
759阿信屋沙田希爾頓中心分店今日（9月28日）上午9時開幕，為慶祝新店開張，今日進行一日限定全店7折！YAHOO著數 ・ 1 天前