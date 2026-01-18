印度航空業龍頭大規模停飛 被罰245萬美元

（法新社新德里17日電） 印度民航主管機關今天對印度國內最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）航空，開罰245萬美元罰款，原因是該公司排班不當，導致去年12月大規模航班取消。

去年底，印度各地機場一度大亂，這家民營航空坦承，在適應飛行員休息新政策時出現「判斷失誤與規劃漏洞」。

全國超過4000個以國內線為主的航班在逾一週內被取消或延誤，數十萬名旅客滯留。

儘管當局給予靛藍航空兩年時間準備鼓勵飛行員增加休息、提升乘客安全的新規定，這起營運危機最終仍舊發生。

印度民航總局（DGCA）表示，因多項疏失處以罰款，包括「未能在商業利益與組員有效執勤能力之間取得平衡」。

根據週六發布的聲明，主管機關已命令靛藍航空解除其營運控制中心資深副總裁的相關職務。

靛藍航空航空對罰款尚未立即做出回應。

靛藍航空目前掌握印度國內市場6成市占，日均航班超過2000架次。

這次危機堪稱這家以守時著稱、營運精簡的航空公司所遭遇最大挑戰之一。

印度是全球航空業成長最快的市場之一。2024年11月，靛藍航空單日載客人數首度突破50萬人。