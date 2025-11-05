印度裔的韋達姆獲法疏暫緩引渡。(美聯社)

一名64歲的印度裔男子，在1983年因為一宗兇殺案而被判刑。在服刑43年後在今年10月證實無罪獲釋，卻被美國移民及海關執法局（ICE）扣留及要求遣返，2個美國法院分別准許將他的遣返令暫緩執行。

64歲的印裔男子韋達姆（Subramanyam Vedam）的家人表示，雖然韋達姆在印度出生，不過9個月大已經去到美國，並且在被判刑前，他的美國公民申請已獲接納，故要求停止對他作出引渡。在上星期四（10月30日），一名移民法官暫緩了他的遣返，並等待上訴委員會決定，有關於他在另一起毒品案中的定罪。而同一日，他的律師亦在賓夕法尼亞州的地方法院，獲得了暫緩遣返的裁決。

廣告 廣告

據美聯社報道，韋達姆因為涉嫌毒品犯罪而被警方拘留，當時他被指涉及前室友的死亡事件而受調查。最終，韋達姆被控謀殺，並被判有罪。美國ICE在上月拘捕韋達姆時，援引1988年的驅逐令以及他先前的毒品案定罪為拘捕理由。ICE指雖然韋達姆謀殺指控已獲判無罪，不過他的毒品案定罪仍然有效。移民部門指，他們的行動是根據合法簽發的命令進行。其律師正準備向移民法院提出以他錯誤被判刑的在囚時間抵銷有關毒品案的裁決。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/印度裔男子美國43年冤獄獲釋-2法院批准暫緩引渡/615454?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral