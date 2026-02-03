印度農村推波助瀾AI革命

（法新社班加羅爾3日電） 27歲的柯凱塔白天務農後上線簽到當夜班資料標註員，成為推波助瀾人工智慧（AI）革命、為數與日俱增的印度農村勞動大軍其中一員。

坐在東印度加爾克漢德邦（Jharkhand）家中工作的柯凱塔（Chandmani Kerketta）是AI驅動勞動力轉型的一例，印度政府希望這能改善人們生活，也讓更多女性投入職場。

就機器學習而言，這工作是基礎卻不可或缺的一環：資料標註、註解和品質檢查。舉例來說，這類資訊對無人駕駛車等應用至關重要。

柯凱塔邊照料番茄和豌豆邊說：「這份工作幫助我完成學業，也讓我能為家中農忙盡一份心力。」

她出身印度憲法承認的原住民族群，是家中第一個大學生。

柯凱塔最初在加爾克漢德邦首府蘭齊（Ranchi）的資料處理公司擔任辦公室助理，看到同事用電腦作業。

後來她參加村裡學校的電腦課程，成為印度農村和小鎮約20萬名資料標註員之一。根據美國Scry AI資料，這數字約占全球資料標註人力的一半，而且正持續增加。

農村資料標註員在家中，或在提供網路的簡易中心裡，上8小時班可以為數百項圖片、影片和文件進行標註。

已經取得歷史學位的柯凱塔表示：「做完夜班資料標註工作後，我會小睡一下，然後到田裡幫忙。在加爾克漢德邦，農耕就是一切。」

志向遠大的印度下個月將舉辦一場國際AI高峰會。

美國史丹佛大學（Stanford University）人本人工智慧研究中心（Institute for Human-Centered AI）根據專利、私募資金等40多項指標進行全球AI實力排行評比，印度已經超越韓國和日本，居世界第3。

印度對於扮演全球科技公司後台支援的角色並不陌生。近幾個月以來，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等美國科技巨頭已經宣布數十億美元投資，在印度建設全球最大規模資料中心。

無論系統多複雜，每個AI模型都依賴龐大的標註資料，標註愈精確，技術表現愈好。

AI帶動的自動化可能讓部分工作消失，但同時也會創造新機會。

現年80歲的AI數據公司NextWealth創辦人、曾任科技巨頭威普洛（Wipro）技術長的米塔（Sridhar Mitta）說：「微型創業會是小鎮的下一個發展階段。或許不會再出現一家價值十億美元的大公司，但會創造出對當地有用的東西。」