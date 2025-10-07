印度首席大法官庭上遭律師掟鞋 涉事者不滿宗教言論被停職 莫迪斥「極為可恥」︱Yahoo

印度首席大法官加維（B. R. Gavai）

【Yahoo新聞報道】印度首席大法官加維（B. R. Gavai）在德里法院審理案件期間，遭一名律師擲鞋攻擊。涉事律師基肖爾（Rakesh Kishore）因不滿加維早前對印度教神祇的言論而動怒。

綜合外媒報道，事件發生於星期一的開庭審訊中，基肖爾突然脫下鞋子掟向法官，其中一隻鞋擦過加維及另一名法官後落在他們身後。當時他高喊「印度不會容忍對印度教（Sanatan Dharma）的侮辱」，隨即被保安帶離法庭，其後被暫停執業。

在場律師 Ravi Shanker Jha 表示，基肖爾掟鞋後舉手承認行為，而加維則保持冷靜，要求其他律師繼續陳述辯論，不要受干擾。另一名律師 Anas Tanwir 亦稱，首席大法官全程沉著應對。

涉事律師基肖爾（Rakesh Kishore）（亞洲國際新聞）

印度當局：不會提出刑事控告

報道指，涉事律師事後接受印度媒體訪問時稱，自己不滿加維上月在審理一宗重建毗濕奴（Vishnu）神像的請願案時的言論。當時加維拒絕相關申請，並說「這只是博取關注的訴訟，去問問神像本人能否幫你吧。」該言論被部分信徒批評為嘲諷宗教信仰。加維其後回應，表示尊重「所有宗教」。

基肖爾受訪時指，「他不但拒絕了請求，還嘲笑毗濕奴」，又稱自 9 月 16 日以來因法官言論「難以入睡」。印度當局表示，不會就此事件向基肖爾提出刑事控告。

莫迪：事件「極為可恥」

總理莫迪（Narendra Modi）譴責事件「極為可恥」，並致電加維表示關切，稱「此等可憎行為在社會上毫無立足之地」。他指出，整個國家對事件感到憤怒。

在印度及多個國家，公開向他人掟鞋被視為極度侮辱的行為。今年初，肯雅總統 William Ruto 在集會上亦曾遭人掟鞋，而 2008 年時，伊拉克記者亦曾以掟鞋抗議時任美國總統布殊。