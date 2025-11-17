印度黑客涉偷逾 5 萬段閉路電視片段 網售孕婦產科檢查畫面遭揭發 系統簡單密碼被「暴力破解」︱Yahoo

被竊取的閉路電視影片多達逾 5 萬段(Photo by Niharika KULKARNI / AFP)

【Yahoo新聞報道】印度警方揭發一宗遍佈多個邦的網絡犯罪案，黑客被指入侵全國逾 5 萬 個閉路電視系統，盜取包括產科醫院診症及注射片段在內的私密畫面，部分影片疑似透過 YouTube 連結轉往通訊程式 Telegram 出售，每段索價約 800 至 2,000 盧比（約 80 至 200 元），甚至提供實時畫面訂閱服務。警方表示，不少系統長期採用如「Admin123」等預設或簡單密碼，被疑犯以「暴力破解」方式入侵。

每段影片售約 70 至 175 港元

根據《BBC》報道，印度警方早前接獲傳媒告之，發現有 YouTube 影片展示某城市一間產科醫院內，孕婦接受檢查及被注射臀部的片段，並附上連結，引導觀眾前往 Telegram 頻道購買更長版本的影片。警方調查其後發現，黑客不只鎖定該醫院，而是大規模盜取全國各地敏感畫面，再在網上兜售，黑客被指入侵多個邦的醫院、學校、學院、企業辦公室，甚至部分民居睡房的畫面。

當地官員指，被竊取的閉路電視影片多達逾 5 萬段，並放在 Telegram 上出售，每段影片價格約為 800 至 2,000 盧比（約 70 至 175 港元），亦有頻道提供訂閱服務，讓用戶付費觀看閉路電視實時畫面。他表示，警方已就違反病人私隱、發布不雅內容、偷窺及涉嫌網絡恐怖活動等多項罪名立案。

據報警方已聯絡 Telegram 和 YouTube，涉事影片已被移除。由今年 2 月起，警方先後拘捕 8 人，全部還柙候審，被捕其中 3 人否認指控，代表律師指當事人並非黑客或網絡罪犯，認為真正黑客另有其人。

醫院及病人均未報案 涉事醫院拆除敏感區域鏡頭

涉事產科醫院一名主管表示，當初在檢查室及注射房安裝閉路電視，是希望在發生指控時可以保障醫生。事件曝光後，院方已把敏感區域的鏡頭拆除。

當地警方透露，無論該醫院或任何一名病人，至今均未正式報案，現時的案件是由一名警員代表入稟。警方表示，女病人擔心身份會被揭露，因此不願主動提出訴訟。

婦女及兒童權益法律機構 Majlis 的法律中心代表 Audrey Dmello 指，印度各地廣泛安裝閉路電視，很多時未有取得當事人同意，呼籲在敏感地點使用監控系統的機構必須加強保安措施。

她認為，在涉及性相關內容的案件中，受害人往往在社會輿論壓力下再次受創，而印度社會的父權文化令部分人傾向責怪女性，這種氛圍阻礙受害人主張權利及追究責任。

不少系統沿用「Admin123」等簡單密碼

當地官員表示，今次案件不少被入侵的閉路電視一直沿用如「Admin123」等預設或簡單密碼。黑客利用俗稱「暴力破解」的程式，透過大量組合嘗試字母及數字，成功攻破密碼並取得影片。

報道指，閉路電視在印度尤其是城市地區非常常見，商場、辦公室、醫院、學校、私人屋苑，甚至民居室內均廣泛安裝。有專家指出，雖然監控設備有助保安，但在缺乏專業網絡保安管理下，系統反而可能構成私隱風險；不少設備由未受網絡保安訓練的員工管理，部分本地品牌型號亦被指容易被入侵。

印度政府去年曾要求各邦勿向有保安及數據外洩前科的供應商採購閉路電視，同時推出新規例，加強相關設備的網絡保安。不過，類似黑客入侵個案仍不時被發現。