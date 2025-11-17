iHerb破萬好評洗護產品64折起！
印度黑客涉偷逾 5 萬段閉路電視片段 網售孕婦產科檢查畫面遭揭發 系統簡單密碼被「暴力破解」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印度警方揭發一宗遍佈多個邦的網絡犯罪案，黑客被指入侵全國逾 5 萬 個閉路電視系統，盜取包括產科醫院診症及注射片段在內的私密畫面，部分影片疑似透過 YouTube 連結轉往通訊程式 Telegram 出售，每段索價約 800 至 2,000 盧比（約 80 至 200 元），甚至提供實時畫面訂閱服務。警方表示，不少系統長期採用如「Admin123」等預設或簡單密碼，被疑犯以「暴力破解」方式入侵。
每段影片售約 70 至 175 港元
根據《BBC》報道，印度警方早前接獲傳媒告之，發現有 YouTube 影片展示某城市一間產科醫院內，孕婦接受檢查及被注射臀部的片段，並附上連結，引導觀眾前往 Telegram 頻道購買更長版本的影片。警方調查其後發現，黑客不只鎖定該醫院，而是大規模盜取全國各地敏感畫面，再在網上兜售，黑客被指入侵多個邦的醫院、學校、學院、企業辦公室，甚至部分民居睡房的畫面。
當地官員指，被竊取的閉路電視影片多達逾 5 萬段，並放在 Telegram 上出售，每段影片價格約為 800 至 2,000 盧比（約 70 至 175 港元），亦有頻道提供訂閱服務，讓用戶付費觀看閉路電視實時畫面。他表示，警方已就違反病人私隱、發布不雅內容、偷窺及涉嫌網絡恐怖活動等多項罪名立案。
據報警方已聯絡 Telegram 和 YouTube，涉事影片已被移除。由今年 2 月起，警方先後拘捕 8 人，全部還柙候審，被捕其中 3 人否認指控，代表律師指當事人並非黑客或網絡罪犯，認為真正黑客另有其人。
醫院及病人均未報案 涉事醫院拆除敏感區域鏡頭
涉事產科醫院一名主管表示，當初在檢查室及注射房安裝閉路電視，是希望在發生指控時可以保障醫生。事件曝光後，院方已把敏感區域的鏡頭拆除。
當地警方透露，無論該醫院或任何一名病人，至今均未正式報案，現時的案件是由一名警員代表入稟。警方表示，女病人擔心身份會被揭露，因此不願主動提出訴訟。
婦女及兒童權益法律機構 Majlis 的法律中心代表 Audrey Dmello 指，印度各地廣泛安裝閉路電視，很多時未有取得當事人同意，呼籲在敏感地點使用監控系統的機構必須加強保安措施。
她認為，在涉及性相關內容的案件中，受害人往往在社會輿論壓力下再次受創，而印度社會的父權文化令部分人傾向責怪女性，這種氛圍阻礙受害人主張權利及追究責任。
不少系統沿用「Admin123」等簡單密碼
當地官員表示，今次案件不少被入侵的閉路電視一直沿用如「Admin123」等預設或簡單密碼。黑客利用俗稱「暴力破解」的程式，透過大量組合嘗試字母及數字，成功攻破密碼並取得影片。
報道指，閉路電視在印度尤其是城市地區非常常見，商場、辦公室、醫院、學校、私人屋苑，甚至民居室內均廣泛安裝。有專家指出，雖然監控設備有助保安，但在缺乏專業網絡保安管理下，系統反而可能構成私隱風險；不少設備由未受網絡保安訓練的員工管理，部分本地品牌型號亦被指容易被入侵。
印度政府去年曾要求各邦勿向有保安及數據外洩前科的供應商採購閉路電視，同時推出新規例，加強相關設備的網絡保安。不過，類似黑客入侵個案仍不時被發現。
其他人也在看
林秀怡家人突患病近2個月跨區照顧感煎熬 男友無條件陪伴成後盾
林秀怡來自單親家庭，由母親獨力養大。一直係乖乖女嘅佢中五畢業後已經喺超市打工，以幫補家計Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Sony據報取得Labubu電影版權
泡泡瑪特（9992.HK）創辦人王寧7月透露，有美國荷里活電影公司想拍攝旗下IP拉布布（Labubu）的電影，公司當時正考慮是自家製作還是與荷里活合作。近日美國傳媒報道，索尼影業（Sony Pictures）已獲得Labubu的影視改編權，將以Labubu為主角創作故事，並搬上電影大銀幕。索尼影業未予置評。信報財經新聞 ・ 13 小時前
意大利PIZZA店「公審」台灣16人團點5薄餅 老闆道歉：「我愛中國 我愛台灣」 市長出面見台灣代表
意大利托斯卡尼地區蒙特卡蒂尼泰爾梅（Montecatini Terme）一間名為 Pizza dal Pazzo 的薄餅店，近日因一段影片在網上瘋傳成為國際焦點。影片中，餐廳老闆用意大利語控訴一行 16名台灣遊客只點了5個薄餅，怒斥他們「不尊重店家」。隨後他對鏡頭大喊：「台灣滾吧！」由於遊客聽不懂意大利語，以為老闆在友善招呼，還對鏡頭微笑揮手比讚。影片上載後引起網民批評，指老闆態度極度不尊重，並未說明店內有最低消費。雖然後來該店老闆貼出道歉影片，但市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交代表會面化解這次危機。Yahoo Food ・ 4 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 4 小時前
蔡天鳳遺產解凍｜曼克頓山豪宅3800萬易手 「譚仔五哥」七年前轉讓 新香港人接貨
已故名媛蔡天鳳（Abby Choi）離世近兩年，其名下遺產陸續獲法院批出解凍並重回市場。消息指出，蔡天鳳生前持有的荔枝角曼克頓山單位，最近成功售出，以3,800萬元易手；連同早前售出的兩個車位，三項遺產物業合共套現約4,160萬元。28Hse.com ・ 4 小時前
【新聞點評】AI加劇貧富懸殊 二次分配責任大
AI狂潮愈演愈烈，愈來愈多人開始關注這股風暴帶來的負面影響。例如DeepSeek資深研究員陳德里早前在一場論壇上警告，AI或將在20年內「終結就業市場」，並將衝擊社會核心，他呼籲科企扮演「吹哨者」角色，協助人類社會應付危機。另一邊廂，自ChatGPT發布以來，美股暴漲逾65%，但絕大部分好處由富人掌握，普羅大眾卻「未見其利，先受其害」。隨着AI加劇貧富懸殊，各地政府的「二次分配」政策須負起更大責任，今後不排除會頻頻「派錢」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
陳曉華自爆入行6年先賺到錢養家 曾後悔入行面對負評匿公司廁所喊
2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）近日接受商業電台雷霆881《星光背後》訪問，與主持梁泰來自爆成長歷程Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 洗黑錢金額逾 11 億港元｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方自2024年起展開「戰盾」行動，並於上周四（13日）打擊三合會犯罪及洗黑錢活動，並以「洗黑錢」、「串謀洗黑錢」、「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」等罪拘捕10男5女，年齡介乎27至62歲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本火山大噴發！鹿兒島櫻島4,400米煙柱直衝上天，鹿兒島機場取消47個國內外航班
位於日本九州南端的鹿兒島縣櫻島火山，於11月16日凌晨突然劇烈活動，接連發生多次噴發。首次爆發發生在0:57am，火山煙霧直衝天際，最高達4,400米，為2025年以來首次突破4,000米的紀錄。僅隔約1.5小時後，2:30am再度噴發，煙柱高度亦達3,700米，威力驚人。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
NHK：日本將派遣高級外交官赴華緩和與中國的緊張關係
【彭博】— 根據日本放送協會(NHK)周一報導，在中國加大力度回應日本首相高市早苗有關台灣的言論後，日本將派遣一名高級外交官前往中國，以緩和兩國緊張局勢。Bloomberg ・ 5 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
孫生與女友情變？多芬連發6文崩潰喊被欺騙
[NOWnews今日新聞]YouTuber孫生日前捲入性侵疑雲，還遭台北地檢署依強制性交罪起訴，引發外界熱議，其中，他的女友諶多芬的一舉一動也備受矚目，不料她竟從6天前，開始在Threads連發6篇貼...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
大埔男子推單車捱撞捲車底不治 20歲P牌貨車司機被捕
大埔發生致命交通意外。今日(16日)下午1時許，一名52歲魯姓男子推著單車橫過安邦路8號對開期間，被一輛駛至的輕型貨車撞倒，隨即被捲入車底，其後更被貨車右尾轆輾過，頭部重創昏迷。 救援人員其後接報到場，將魯男送往大埔那打素醫院搶救，惜延至下午2時20分證實不治。涉事輕型貨車掛上「P」牌，即司機持有暫准駕駛執照。警am730 ・ 16 小時前
四太梁安琪君臨天下三房2800萬沽 持貨21年勁升逾三倍 五個月內三度沽貨共套現2.33億
九龍站豪宅再現名人放盤個案。消息指，已故賭王何鴻燊「四太」梁安琪或其相關人士早前沽出君臨天下一個三房單位，成交價約2,800萬元。單位購入至今約21年，帳面升值達逾3.1倍。閱讀更多：「四太」屯門新盤「尚岸」首錄成交 四房戶2,390萬標售 呎價近1.5萬劈價奏效！四太梁安琪灣仔壹嘉全盤沽清成交單位為君臨天下2座中層F室，實用面積1,056平方呎，屬三房一套連儲物室間隔，坐向內園景觀。成交價約2,800萬元，折合實用呎價26,515元，屬市價。資料顯示，單位原由梁安琪或相關人士於2004年以公司名義透過一手市場購入，當時入市價為680萬元。及後於2012年進行內部轉讓。以最新成交價計算，帳面升值約2,120萬元，升幅約3.1倍。 是次成交為梁安琪於五個月內第三度沽貨，共套現約2.33億元。 延伸閱讀: 尚岸 九龍站 灣仔 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 3 小時前