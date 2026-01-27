印度尼帕病毒｜泰國等周邊國家加強邊境防疫！出發旅遊前要注意事項

踏入2026年初，亞洲旅遊業正面臨新的公共衞生挑戰。近期印度西孟加拉邦傳出尼帕病毒（Nipah Virus）疫情，令不少計劃前往東南亞旅遊的港人感到憂慮。泰國政府已隨即宣佈加強邊境防疫措施，務求將病毒阻截於國門之外。

致命率極高且無特效藥

尼帕病毒是一種由果蝠攜帶的人畜共患病毒，除了透過受污染的食物傳播，更具備「人傳人」的能力。感染者的臨床表現由無症狀至急性呼吸道感染不等，嚴重者會引發致命腦炎。最令人擔憂的是，目前醫學界仍未有針對此病毒的疫苗或特效藥，患者死亡率高達40％至75％。感染初期症狀包括發燒、頭痛及肌肉痛，但病發後24至48小時內可能迅速惡化至昏迷。

西孟加拉邦現確診個案

目前疫情集中於印度東部的西孟加拉邦。截至1月26日，當地已錄得數宗確診個案，主要涉及醫院內的醫護人員感染。雖然印度專家表示疫情仍處於有限度的局部爆發，但由於該病毒潛伏期可長達45天，當局不敢掉以輕心，已對約190名接觸者進行隔離及測試。初步結果顯示大部分接觸者呈陰性，顯示疫情暫時未有大規模擴散。

機場加強篩查預防輸入

鄰近國家已迅速作出反應。泰國衛生部門已在素萬那普、廊曼及普吉等主要國際機場加強檢疫，重點篩查來自印度西孟加拉邦的入境旅客。所有相關航線的旅客須接受體溫監測，並領取「健康警示卡」。泰國當局強調，目前國內並無發現個案，提升防疫級別純屬預防性質。尼泊爾亦已在與印度接壤的邊境口岸加強檢查，嚴防病毒跨界傳播。

曼谷市面正常惟霧霾嚴重

關於網上傳出「曼谷航班取消」及「曼谷市面多了人戴口罩」的消息，泰國民航局已澄清並無全面禁飛，航班運作維持正常。雖然市面確實多了居民配戴口罩，但這主要與曼谷今日PM2.5濃度達「紅色警戒」級別有關。受冬季農田焚燒及大氣擴散影響，曼谷多區煙霾籠罩，市政府已呼籲民眾在戶外配戴口罩。目前曼谷旅遊景點如常開放，並未因疫情出現恐慌。

外遊預防五大關鍵

計劃前往相關地區的旅客應保持警覺。首先，應避免食用可能被蝙蝠咬過或接觸過的生果，尤其是新鮮椰棗汁。其次，在當地盡量減少接觸蝙蝠、生豬或其他野生動物。第三，出發前應購買涵蓋傳染病的旅遊保險。第四，在人多擠迫處或空氣質素差時配戴口罩。若在旅程結束後21天內出現發燒或呼吸道症狀，應立即求醫並主動交代旅遊史。

