印度 20 日大女嬰遭活埋 牧羊人聞哭聲驚覺異樣救出 疑因重男輕女被遺棄︱Yahoo

女嬰送往當地政府醫學院附屬醫院救治。（網上相片）

【Yahoo新聞報道】印度北方邦一名僅 20 日大的女嬰被發現遭活埋，目前正在醫院搶救，情況危殆。事件於沙賈漢普爾（Shahjahanpur）地區發生，女嬰獲救時身上滿佈泥土。

根據《BBC》報道，事發時一名牧羊人帶著山羊放牧，突然聽到泥土下傳出微弱哭聲，走近後發現有一隻小手伸出泥堆。他隨即通知村民並報警，警員趕至將女嬰挖出，送往當地政府醫學院附屬醫院救治。

院方負責人 Rajesh Kumar 表示，女嬰送院時口鼻進了泥土，出現缺氧症狀，身體亦有昆蟲及動物咬痕。醫生最初觀察到病情稍有改善，但其後情況再度惡化，並出現感染，「我們正努力控制感染，雖然情況危殆，但會盡力拯救她」。

目前一支包括整形外科醫生在內的醫療團隊正全力救治女嬰。警方則稱，至今仍未找到女嬰的父母，並已通報當地兒童援助熱線。

印度長期受重男輕女觀念影響，性別比例嚴重失衡。據報指，嬰兒女童被遺棄或遭殺害的事件時有發生，部分原因是貧困家庭視女兒為沉重經濟負擔。