印有20位「街頭霸王6」玩家並附特別設計角色卡的薯片即將發售！有機會獲得DAIGO和TOKIDO的稀有卡

系列最新作「街頭霸王6(下稱街霸6)」正迎來前所未有的熱潮

即將推出附有活躍於遊戲競技圈的玩家形象卡的「街頭霸王玩家薯片」。

產品將在 2026年1月31日(六) 舉行的「街頭霸王聯賽：Pro-JP 2025 總決賽」 2026年1月31日(土) 等活動場地以及各種線上網站上限量發售。

「街頭霸王玩家卡」即將發售！人氣玩家將出現在原創設計的卡片上！

街頭霸王玩家薯片

即將推出附有印著20位人氣玩家卡的「街頭霸王玩家薯片」！

包裝採用金黑配色，並印有各隊的隊徽。

由湖池屋生產，所以味道肯定也很棒！

收錄玩家如下。

產品列表

街頭霸王玩家薯片普通套裝

薯片(淡鹽味)4包＋玩家卡4張。

2026年1月31日(六)開始發售。

街頭霸王玩家薯片豪華套裝

薯片(淡鹽味)4包＋玩家卡4張(必定有稀有卡)。

2026年1月31日(六)開始發售。

普通套裝及豪華套裝售賣點如下。

如從各電競隊的官方網店購買豪華套裝，所包含選手會因電競隊而異，請向各網上商店查詢。

街頭霸王玩家薯片

薯片(淡鹽味)2包+玩家卡2張。

本產品將在「街頭霸王聯賽：Pro-JP 2025 總決賽」舉辦場地內售賣。

售賣期將於2026年1月31日(六)完結。

每包薯片都附贈1張「玩家卡」，包括稀有卡在內共40款設計，其中(20張普通卡+20張稀有卡)。

拿著稀有卡，為最喜歡的玩家加油助威，一定樂趣無窮。

一邊吃「街頭霸王玩家薯片」一邊欣賞「街頭霸王聯賽：Pro-JP 2025 總決賽」必定更興奮！