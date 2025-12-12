印第安納州封殺選區重劃 川普期中選舉布局受挫

（法新社華盛頓11日電） 保守的美國印第安納州今天以壓倒性票數否決總統川普主導、本來會讓兩個傾民主黨選區消失的國會選區重劃方案。這一結果讓共和黨明年期中選舉在印州9席全拿的盤算受到衝擊。

配合美國人口普查（U.S. Census），選區重劃本來每10年進行一次，川普為了鞏固共和黨對國會掌控而打破慣例，前所未見地於10年週期才過一半之際發動重劃選區。民主黨明年只需翻轉3席即可奪回眾議院多數。

印第安納州參議會這場表決是川普推動這項工程其中最新一步，他本來希望在這個共和黨執政州利用主導州議會和重劃機關的優勢強渡關山，沒想到卻鎩羽而歸。