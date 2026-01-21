危害航行安全 海警南沙仙賓礁查獲集魚裝置

【on.cc東網專訊】中國海警浮鷹艦上周一（12日）上午，在南沙仙賓礁附近海域執行巡航任務時查獲非法布放的集魚裝置。執法員表示，集魚裝置目標小不易發現，裝置的繩索或植物枝幹有捲入艦艇螺旋槳的可能，嚴重影響過往船隻航行安全。

集魚裝置利用輪胎、發泡膠或鐵桶等物品提供浮力，下端則由繩索掛着重物，並在繩上附有植物枝幹吸引魚群，繩長在幾十米到上百米不等。執法員指出，為裝置提供浮力的物體分解後產生顆粒物會被海洋生物誤食，危害南海海域的生態安全。中國海警在南海海域持續加強巡航值守，及時清理非法集魚裝置，全力守護海疆航行安全和海洋生態。

