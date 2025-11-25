即日焦點｜中美元首未夠一個月兩度對話／神舟二十二號成功與中國太空站對接

日本國內有意見質疑，在1945年二戰接受日本投降的是「中華民國」，而非「中華人民共和國」，因此大陸沒資格討論台灣問題。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上反駁指，發表這種言論的人，要麼是對歷史無知，要麼是刻意歪曲歷史、無視國際法。在1949年，中華人民共和國政府取代中華民國政府，理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。在1972年的《中日聯合聲明》，日本政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。她強調世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。(ST)

infocast ・ 6 小時前