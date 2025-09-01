即日焦點｜將軍澳醫院兩醫生被捕 涉洩露病人資料予第三方／習近平主持「上合組織+」會議 提出全球治理倡議

本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。

信報財經新聞 ・ 17 小時前