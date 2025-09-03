即日焦點｜抗戰勝利80周年閱兵 習近平：加快建設世界一流軍隊／習近平普京金正恩歷史性同框

【Now Sports】英超今夏最高轉會費5人，有4人來自德甲，這令曾任拜仁慕尼黑CEO的傳奇門將簡尼，鬧爆德甲留不住人才，寧願自甘墮落為英超作嫁衣。除了今夏標王伊薩，英超第2至第5位的轉會費最高球員，順序是穫斯、伊傑迪基、禾特馬迪及錫斯高，全部是由德甲轉戰該聯賽，4人合計轉會費高達3億鎊，當中穫斯和伊傑迪基都轉投至利物浦。英超今夏支出突破30億鎊，創下歷來轉會窗紀錄，而德甲則成為最大供應地之一，簡尼（Oliver Kahn）無法接受：「對很多人來說，這現在很正常，但對我來說，是一個信號。我們的聯賽太保守了，已經忘記如何承擔風險，問題是我們是想繼續成為一個培養人才然後又流失的聯賽，還是想為人才留下來創造條件。」眾所周知，德甲奉行「50+1」政策，限制財團全權收購德甲球會，必須重視球迷主導的傳統價值，而簡恩雖然沒有直接呼籲廢除「50+1」，但他表示現時的結構，意味德甲難出現變化，整個聯賽不會在轉會窗有大膽的決策。事實上，拜仁慕尼黑教練甘賓尼上周在記者會上，被問到其中一名心儀目標禾特馬迪等不及他們明夏才作斟介，提早答應了紐卡素的邀請時，也表現得相當無奈，慨歎一切都是錢作怪。

