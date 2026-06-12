即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事

【Now新聞台】今日焦點回顧：

明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕

明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。

東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因

行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。

李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響

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行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。

世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道

世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。

中國制裁菲防長特奧多羅 外交部：肆意妄為必然會自食其果

菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，特奧多羅肆意妄為必然會自食其果，並會損害菲律賓的利益。

美以伊戰爭｜美伊據報收窄分歧 諒解備忘錄料提重開海峽換取放寬制裁

美伊據報正收窄分歧，接近達成和平協議。彭博報道，有望最快周日在瑞士日內瓦簽訂諒解備忘錄。

尹錫悅涉指示軍方向北韓投放無人機 為戒嚴製造藉口 判監30年

南韓前總統尹錫悅因為指示軍方向北韓投放無人機，為實施戒嚴令製造藉口，判監30年，他其後就裁決提出上訴。

世界盃戰報｜A組 墨西哥揭幕戰兩球淨勝南非／南韓2比1反勝捷克

主辦國之一的墨西哥，揭幕戰主場2比0擊敗南非，今場一共出現三張紅牌。

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