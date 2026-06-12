即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
【Now新聞台】今日焦點回顧：
明愛醫院女實習醫生涉不當行為被解僱 據悉涉擅自瀏覽病人資料被捕
明愛醫院一名女實習醫生涉及一連串不當行為，被醫管局即時解僱，據了解她涉嫌不誠實使用電腦被捕。
東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因
行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。
李家超：首份五年規劃有望提前至第三季末推出 形容是「跨屆」政策不受換屆影響
行政長官李家超接受傳媒訪問時透露，本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意。他又形容規劃為跨屆政策，要確保施政延續性，不受政府換屆影響。
世界盃｜球迷歎住「早茶」觀看分組賽 餐飲業界：商場直播帶旺人流刺激市道
世界盃分組賽開鑼，有酒樓設賽事直播，吸引球迷光顧早市，有餐飲業界認為商場直播賽事可帶旺人流刺激市道。
菲律賓防長特奧多羅回應中國的制裁，表示制裁不會阻礙他繼續履行職責。菲律賓政府則批評制裁是不友善行為，會令兩國關係變得更複雜。在北京，外交部重申，特奧多羅肆意妄為必然會自食其果，並會損害菲律賓的利益。
美以伊戰爭｜美伊據報收窄分歧 諒解備忘錄料提重開海峽換取放寬制裁
美伊據報正收窄分歧，接近達成和平協議。彭博報道，有望最快周日在瑞士日內瓦簽訂諒解備忘錄。
尹錫悅涉指示軍方向北韓投放無人機 為戒嚴製造藉口 判監30年
南韓前總統尹錫悅因為指示軍方向北韓投放無人機，為實施戒嚴令製造藉口，判監30年，他其後就裁決提出上訴。
世界盃戰報｜A組 墨西哥揭幕戰兩球淨勝南非／南韓2比1反勝捷克
主辦國之一的墨西哥，揭幕戰主場2比0擊敗南非，今場一共出現三張紅牌。
#要聞
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李家超：香港首份五年規劃有望提前至第三季末出台（車軒珩報道）
【Now新聞台】行政長官李家超接受多間傳媒訪問，透露本港首份五年規劃有望提前至第三季末出台，下周一起展開公眾諮詢，期間會落區聽取民意，亦形容此為跨屆政策，將涵蓋至下屆政府。 本港首份五年規劃可能會提早公布。李家超接受多間傳媒訪問時表示，規劃有望在今年第三季末出爐，提到其他內地城市，同類規劃編制需時一年半至2年才完成，本港已顯著超前，同意越早推出越好，可以明確日後發展藍圖方向，每年施政報告亦更聚焦回應或對接五年規劃的要求。當局下周一起會開始為期2個月的公眾諮詢，李家超表示期間會舉辦多場線上及線下活動，他亦會落區聽取民意。他又形容，五年規劃是跨屆政策，本屆政府剩餘約一年任期，即是規劃會涵蓋本屆政府及下屆政府首4年。他表示，過往四年的施政，令他覺得規劃至關重要，以往各種藍圖的時間節點不一，配合未盡完善，以五年規劃為共同時間表，大家步伐一致，便能相輔相成。政府會以香港整體利益為依歸，在最後一年任期，改革步伐亦絕不會放慢，會「用最短時間做最多實事」。又指自己政績好壞，交由社會評價，會恪守「沒有最好，只有更好」的初心，希望解決社會多年的老大難問題，為市民謀取更好福祉。另外，李家超亦提及北都是香港未
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行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
聯想集團(00992.HK)：冀以多項AI黑科技 打造「科技含量爆棚」世界盃
聯想集團(00992.HK)昨日(11日)在京開啟「2026年FIFA世界盃聯想世界盃」啟幕站。集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍於會上展示基於混合式AI專為世界盃打造的多項「AI黑科技」，並宣布昨日起將通過線上線下的數千場活動，與中國球迷和觀眾一起見證史無前例的足球盛宴。 聯想為2026年FIFA世界盃官方技術合作夥伴，劉軍指聯想一直致力於把先進的賽事經驗和技術深度應用在中國，期待將本屆世界盃打造成「科技含量爆棚」的一屆比賽，把先進的賽事經驗帶給中國足球。聯想為世界盃量身打造的多項核心AI技術包括世界盃足球AI超級智能體、3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統等。 面對超大算力調度與超低時延的挑戰，劉軍認為如此複雜的賽事，人類必須與AI聯手營運。AI不再是錦上添花的工具，而將成為這項全球頂級賽事的「核心引擎」。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
【世盃‧奇趣】日本分組命運 神鵰預測全勝
【Now Sports】來到世界盃，各地亦會興起以動物來預測代表隊在賽事的命運，包括分組賽各場勝負等，其中日本櫪木縣那須町動物園，就以神鵰預測日本今屆美加墨決賽周3場小組戰果，而且得到的結果令該國人民振奮。這隻名為奧利維亞（Olivia）的雄性非洲灰鸚鵡，被動物園人員安排在預測日本代手隊世盃分組賽3場勝負，過程中將兩隊國旗及和波旗仔放在奧利維亞面前，結果「鵰兄」3次都選擇日本國旗，代表藍武士均在比賽取勝的預測，令到在場的觀看的日本國民相當因為結果而相當興奮。根據動物園講述，奧利維亞此前曾準確預測日本隊在2023年世界棒球經典賽（WBC）前七場比賽的勝負，其中飼養員及川望笑言道：「我希望日本國家隊能夠全力以赴，讓奧利維亞的預測成為現實。」
apm將直播足球賽事 新地(00016.HK)料暑假人流按年增長10%
新地(00016.HK)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今屆的足球賽事雖有時差因素，但集團旗艦商場apm附近有較多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有8%至10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。 由6月11日起至7月中旬期間，apm將設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點。另外，夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多大熱運動元素如Hyrox、競步等、以及互動體驗，延續盛夏運動季。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
李家超：香港首份五年規劃有望提早至第三季末推出
特首李家超接受《港台》及《大公文匯傳媒集團》聯合採訪時稱，有空間提早至第三季末，推出香港首份五年規劃。他同意愈早推出愈好，因為可以明確日後的發展藍圖，每年的《施政報告》亦可更聚焦回應或者對接規劃的要求和方向。 政府將於下周一(15日)，展開為期兩個月的公眾諮詢。港府原先預計，今年第四季推出香港五年規劃。李家超稱，原本最大的挑戰是前期工作，內地城市編制規劃有多年經驗，仍需18個月至兩年才完成，而本港並沒有相關經驗，但目前編制的進度比想像中好，時間追得很快，因為整個政府很努力，社會很配合，立法會議員亦在協同機制下做好準備工作，議員在各自領域給予報告或意見，減少前期工作的時間。 李家超又指出，當局有充分調研內地不同城市的經驗，包括深圳及上海等。澳門亦已經做了兩次五年規劃，當然亦有參考。他又提到，編寫規劃考功夫，有關工作會利用人工智能科技，最重要是分析資料、審核內容。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
海關檢1.56億元冒牌貨物 包括3萬件冒牌世界盃球衣
【Now新聞台】世界盃明日凌晨揭幕前，海關檢獲近1.6億元冒牌物品，包括3萬件冒牌世界盃球衣，拘捕6人。行動中檢獲約23萬件懷疑冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手表，以及3萬件球衣，總值約1億5600萬元。海關指，檢獲的球衣仿真度高，全部是應屆參賽球隊的球衣款式。海關版權及商標跨境調查組高級督察鍾旨惠：「假貨的印刷是比較粗糙，在光線之下分別更為明顯。冒牌球衣是將字印在一整塊平面上，摸上去會明顯感覺到兩者的分別。大部分都是球員版球衣的假貨，如果參考正貨的零售價格，大約港幣1100至1300元左右。我們相信不法分子企圖借世界盃的盛事進行促銷，並提高球員版球衣假貨比例，以增加利潤。」海關在上月26日起採取特別行動，打擊跨境轉運及網上售賣與今年世界盃相關的冒牌及侵權貨品活動，偵破34宗案件，其中29宗涉及跨境轉運，約八成貨品是轉運到美洲，行動中拘捕6人，包括一名跨境貨車司機。海關提醒如果市民想買波衫的話，最好去品牌專門店買，即使不是，都可以留意下貨物的質素，如果是冒牌貨總會有些瑕疵。海關又指，會在世界盃進行期間加強巡查執法，包括打擊非法機頂盒等非法串流裝置的侵權活動。 #要聞
險收山兼父親離世 占美利斯入球感觸
【Now Sports】在揭幕戰為墨西哥埋齋的魯爾占美利斯，入球後一臉感觸，強忍淚水，為的是紀念亡父。這場墨西哥贏南非2:0之戰，魯爾占美利斯（Raul Jimenez）下半場接應艾華拿度右路傳中，伏兵遠柱跳頂入網埋齋。他入球後用手指向天，雖然並沒明言，但多個外國媒體報道指，他是悼念亡父。今年3月，占美利斯的父親因胰臟癌病逝。已35歲的他以「高齡」身份迎來生涯首次世界盃正選上陣並入波，在阿茲迪球場逾8萬人面前，他第一個想到的顯然是亡父。同樣令他感觸，大概是他於2020年在英超代表狼隊出戰阿仙奴時，頭部受重創，顱骨骨折，一度危及生命，需要接受緊急手術。據報指，當時醫生告訴他，能夠活下來已屬奇蹟，更遑論延續足球生涯。結果他排除萬難，於翌年再次踏入綠茵場，延續足球事業。
中國制裁菲律賓防長 指其發表損害雙邊關係言論
【彭博】-- 中國對菲律賓國防部長特奧多羅實施制裁，指責其多次發表破壞雙邊關係和中國利益的言論。中國外交部周四在聲明中表示，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港、澳門，並禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。外交部未具體說明哪些言論導致此次制裁。觀看：菲律賓國防部長特奧多羅來源： 彭博特奧多羅上月底在新加坡香格里拉對話會期間接受採訪時表示，菲律賓尋求與台灣建立更緊密關係，並加強與致力於遏制中國「邪惡圖謀」的國家之間的軍事聯繫。推薦閱讀：在台灣問題上川普安靜下來 日本菲律賓成為挑戰中國的主角 (1)原文標題China Sanctions Philippine Defense Chief Teodoro Over RemarksMore stories like this are available on bloomberg.
慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
美伊據報達成協議共識 霍峽30天內恢復戰前運量
<匯港通訊> 美國總統特朗普聲稱，與伊朗的談判已進入最後階段，相信最快本周末可以簽署協議。美國傳媒報道，協議包括伊朗須立即重開霍爾木茲海峽及不收取通行費，並在30天內恢復到戰前航運量，以交換美國解除對伊朗的海上封鎖，伊方若遵守協議並展現談判誠意，可獲60天臨時豁免制裁，而停火協議範圍將包括黎巴嫩。消息又透露，美國、伊朗和卡塔爾討論設立機制，讓伊朗可以透過機制獲得存放在卡塔爾的部分凍結資金，用於購買人道主義物資。 至於濃縮鈾問題，特朗普同意的解決方案之一，包括讓伊朗在聯合國人員的監督下，在境內降低濃縮鈾的濃度。知情人士表示，有關協議已得到伊朗高層批准，但仍未得到最高領袖穆傑塔巴的許可。四架美國空軍C-17飛機已啟程前往歐洲，運送設備供副總統萬斯未來幾天，前往日內瓦參加簽署協議儀式。 (WL)
LEGO香港以顆粒踢熱世界盃氣氛 安永佳挑戰花式「的波」 沙田新城市廣場變身足球朝聖地
世界盃熱潮未到先燒旺，LEGO香港率先把足球熱搬進沙田新城市廣場，以顆粒拼出一場夠聲勢、夠話題的預熱活動。港足男神安永佳親身上陣挑戰花式 LEGO 足球，配合 3 米高巨型大力神盃、傳奇球星人偶及期間限定店，將球迷與 LEGO 迷一併拉進現場氣氛之中。 四年一度的足壇盛事快將開鑼，LEGO香港今次沒有只停留在「聯乘」兩字，而是直接將足球場上的熱血、儀式感和收藏慾，一顆一顆拼了出來。 全港首個 LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場，最吸睛的莫過於由 LEGO® Certified Professional 洪子健 Andy Hung 用超過 15 萬粒顆粒砌成、1:8 比例的 3 米高巨型大力神盃，單是份量已足以撐起整個場景。 活動開場請來港足前鋒安永佳（Matt Orr）試玩 LEGO® Editions 足球（43019），以近乎 1:1 比例重現的 5 號足球，挑戰「花式控球」這件事。對平日習慣在草地追波的他來說，真正有難度的反而是 LEGO 足球的細膩手感與平衡感，他亦形容這次嘗試「難度簡直比在球場上射門還要高」。 這種說法並不誇張，因為...
東九龍綠色集運系統7月招標 3000元批三幅住宅用地增營運誘因(李昌峻報道)
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，今年七月公開招標，又稱要增加誘因，會向中標公司以每幅一千元批出三幅住宅用地。 東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排獲行政長官會同行政會議批准，當局計劃在七月透過公開招標，甄選專營公司負責融資、設計、建造、營運和維修系統，項目專營權暫定為20年。不過，考慮到項目在扣除預計總開支後的預計總收入會少於預期的資本回報，為增加誘因，政府稱須提供財務資助，會批出三幅位於馬游塘、啟德及茶果嶺道用地的物業發展權予中標公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有當區立法會議員稱，政府未曾就批出住宅地諮詢立法會，令他感到意外，三幅住宅地地段不差，期望可以真的吸引有實力的承建商投標。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「1000元一幅地真的等於送給他，但承辦商必須要向政府建議一筆支付予政府的固定金額。我相信政府的努力就是嘗試擺脫高地價政策一些不好的效果，所以用這個方式。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」鄧家彪又認為20年專營權比預期短，但會有更大誘因吸引承建商盡快完成
陳茂波：相信五年規劃可為香港未來發展謀劃 對發展前景樂觀
<匯港通訊> 特區政府下周一(15日)將就本港首份五年規劃，展開為期2個月公眾諮詢。財政司司長陳茂波出席一個財經峰會時表示，期待匯聚各方智慧，與市場共同設計香港未來發展的路線，相信五年規劃可為香港未來發展謀劃，讓大家有較明確方向，有決心推動發展，他對香港發展前景樂觀。陳茂波指，香港除了作為連接內地與國際的橋樑，亦要增值及促進自身發展，包括與大灣區其他兄弟城市聯動和優勢互補，讓香港作為國際金融中心的同時，亦擁有先進製造業及製造能力，將可以等於紐約跟矽谷加起來再多一點。陳茂波指，金融與創科雙向發力、相互賦能，必然是下一階段發展的重心之一，已組成「AI+與產業發展策略委員會」，將鼓勵創新應用、破除規管障礙，打通跨界別、跨境資源流動，為香港未來的AI發展路線提供頂層設計。特區政府推行全民AI培訓，為產業培養尖端人才，同時確保市民能駕馭有關技術，成為這場變革的主動參與者，最終目標是技術帶來普遍生產力提升。陳茂波指，對全球投資者而言，理解中國在今輪科技創新中的角色，已經成為資產配置的必要的維度，而香港是當中的窗口角色，既能讓國際投資者接觸到中國的科創，亦令中國的科創企業進入全球資本。 (ST)
麥湯文尼腸胃不適缺操 麥奇連：肯定可鬥海地
【Now Sports】蘇格蘭中場麥湯文尼因腸胃不適缺席周四訓練，中場麥奇連坦言麥湯文尼並沒有大礙，相信他可以趕及周六首仗分組賽鬥海地，麥奇連說：「我相信不需要說太多，也知道麥湯文尼對我們有多重要。」麥湯文尼（Scott McTominay）在球場上拼命奔跑，令球迷印象深刻，蘇格蘭身處C組，同組對手除了海地，還有5屆冠軍巴西、上屆殿軍摩洛哥，麥湯文尼能否出戰，對球隊極為重要，麥奇連大派定心丸說：「我相信麥湯文尼已沒大礙，我們講求團隊合作，但如果陣中有一位很特別、很特別的球員，你一定會希望他可上陣！」蘇格蘭對上一次殺入世界盃決賽周，已經是1998年，他們歷來世界盃均未能分組賽出線，麥奇連渴望今次可以打破「宿命」，他說：「我們希望可以創造更多歷史時刻，我們相信可以做得更好，我們希望一步一步，打出自己奇妙之旅，首先要踢好鬥海地的比賽，我們有很多高質素的年輕球員，距離上次入世界盃要等28年，希望之後都不會這麼久。」
炒3蛋未滿足 杜曹：未決定正選11人
【Now Sports】英格蘭在決賽周前最後一場熱身賽，以3:0大勝哥斯達黎加，不過按領隊杜曹口吻，似乎未感到滿足，又表示未決定對克羅地亞的正選陣容。杜曹在球隊周三以3:0大勝哥斯達黎加後說：「我們幹得非常好，值得獲勝，我們應該取得更多入球──製造了很多機會。態度、力量及強度都處於非常高的水平。」隨著歐聯亞軍阿仙奴的戰將歸位，英軍今仗陣容與去仗不同，被問到是否已定出下周三分組賽首仗對克羅地亞的正選陣容時，他說：「不。我尚有6天去想。」英軍雖然完成全部熱身賽，但杜曹其實已在明日安排一場閉門練習賽，對手是非美職球隊邁阿密FC。「首先，我們明日會進行一場比賽，另一場讓今天沒落場球員上陣的友賽。然後球員有一天半的時間，讓身心都放鬆。球隊將會轉換地點，前赴堪薩斯，然後為對克羅地亞作好準備。」
議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。 醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。#要聞
遠藤航因傷退隊 日本補選町田修斗
【Now Sports】日本代表隊隊長遠藤航最終都無法出戰今屆美加墨世界盃，這位效力利物浦中場因傷退隊，教練森保一隨即補選前鋒町田修斗，取而代之。現年33歲的遠藤航（Endo Wataru）因為在上季中左足踝受傷，一直處於養傷狀態，及後有傳他接受人工接駁韌帶手術，希望可奇蹟趕及參加決賽周，而他亦有參加出發到墨西哥前的國內友賽對冰島之戰，但之後卻情況急轉直下。日前，森保一徵召老將吉田麻也，後者表明自己並不是取代遠藤航才入選，主要是協助隊友備戰的輔助性質，但遠藤航最終也無法參戰。森保一決定補選前鋒町田修斗取代遠藤航，前者效力德甲慕遜加柏，今年26歲。至於遠藤航的隊長職責，則由後衛板倉滉負責。藍武士今屆世盃可謂未出師已經傷兵多多，先後有主將南野拓實及三笘薰因傷，沒有入選，如今連遠藤航也退隊，要爭取錦標可謂困難重重。
艾華士遭狼隊解僱
【Now Sports】艾華士周中接獲狼隊通知已遭會方正式解僱，傳葡萄牙球會基維辛迪教練比薩奧圖將會空降接替其職務。英國天空體育報道，艾華士（Rob Edwards）及其團隊周三晚上接獲狼隊通知，已遭球會解僱，他們對於球會的決定，以及通知他們被炒的方式，據稱是感到震驚和憤怒，天空體育已聯絡狼隊了解情況，但至今仍未有任何回覆。43歲的艾華士去年11月接替皮利拉入主狼隊，合約為期3年半，但他入主後，球隊成績未見起色，在他帶領的30場比賽中，只取得5勝9和16負的紀錄，未能協助狼隊成功護級，來季需降至英冠比賽。天空體育指艾華士被炒是事出突然，收到解僱通知前，他仍埋首為來季作準備，早前才為球隊簽入查比亞和魯爾占美利斯，他今周較早前說：「希望球迷能相信我們正在努力，我們還有很多工作要做，後續還會有所行動。我們知道情況需要改進，正努力盡快達成，管理層給我的挑戰是再次升班，目前已簽入的球員只是其中一部分，還有更多工作要做，但最終結果以及己隊開季的表現，才是最重要。」