即溶咖啡可說是方便快捷的咖啡選擇，尤其對忙碌的都市人。但原來許多人常常忽視了準確的沖泡技巧，導致咖啡味道不盡如人意。早前日本的電視節目，就公開了咖啡達人的完美沖泡方法，並強調即溶咖啡粉與冷水及熱水的黃金比例。更重要的是，原來即溶咖啡切忌用滾水沖！即睇原因：

即溶咖啡切忌用滾水沖！日本咖啡達人沖泡技巧全公開 冷熱水並用+黃金比例最緊要(Photo credit: Getty)

為什麼切忌用滾水沖即溶咖啡？

使用滾水沖泡即溶咖啡是一個常見的錯誤，因為滾水的溫度過高，會對咖啡的風味和口感造成不良影響。高溫會導致咖啡中的澱粉質和蛋白質燃燒，產生苦澀的味道。此外，滾水也會使咖啡因溶解得更快，導致咖啡因含量增加，可能引起不適感。

使用滾水沖泡即溶咖啡是一個常見的錯誤，因為滾水的溫度過高，會對咖啡的風味和口感造成不良影響。(Photo credit: Getty)

日本咖啡達人最強技巧全公開

想於家中或office隨時沖出一杯高級版即溶咖啡？日本朝日電視台新聞（ANNNews），邀請了咖啡專家岩崎泰三為觀眾示範如何沖泡即溶咖啡：

1.使用熱水而非滾水

將水加熱至攝氏80 - 90度左右，這是保持咖啡風味的理想溫度，不會產生苦澀或過酸的味道。

2.達人建議黃金比例

除了水的溫度之外，咖啡專家岩崎泰三就分享最佳的沖泡比例為，每2g咖啡粉就加入130cc的水，沖泡出來的味道讓人意想不到。

3.冷水蓋過咖啡粉 均勻攪拌

將咖啡粉倒入杯中，先將冷水加入至蓋過咖啡粉，即可均勻攪拌，切忌一次過將水加入。直至攪拌至咖啡表面出現小氣泡，即再加入熱水。

早前日本朝日電視台新聞（ANNNews），邀請了咖啡專家岩崎泰三為觀眾示範如何沖泡即溶咖啡。(Photo credit: ANNNews)

岩崎泰三分享最佳的沖泡比例為，每2g咖啡粉就加入130cc的水。(Photo credit: ANNNews)

先將咖啡粉倒入杯中，將加入熱水至蓋過咖啡粉，即名均勻攪拌。(Photo credit: ANNNews)

直至攪拌至咖啡表面出現小氣泡即可。(Photo credit: ANNNews)

