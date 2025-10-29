即熱式飲水機開箱實測！邊款最啱你？優點缺點大公開！香港人必睇！

AD 研究所今次就為大家實測即熱式飲水機！相信大家都試過喺百貨公司俾 sales 氹到一頭霧水，唔知點揀好。所以今集就深入研究，究竟幾百蚊同幾千蚊嘅即熱式飲水機有咩分別？即熱係咪真係夠熱？香港嘅水質問題又點解決？幫大家分析清楚，等大家唔洗再做水魚！

影片重點比較咗三款唔同價位嘅即熱式飲水機，針對大家最關心嘅水溫、加熱速度、濾水功能等等進行測試。AD 研究所會詳細講解每款機嘅優點同缺點，例如加熱速度快唔快、水溫夠唔夠熱殺菌、濾水器夠唔夠力等等。最後，仲會根據測試結果，推介邊款最抵用，邊款最啱香港人用！想買即熱式飲水機嘅朋友，記得睇埋先落手呀！



