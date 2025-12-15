Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底

世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方便又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有。事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！

即食麵需求排名第10名：尼日利亞

年消費量：30億份

口味偏好：尼日利亞人最熟悉是雞肉味，也很受兒童和學生歡迎。除了早餐和吃零食會吃到外，在學校的午餐也會有供應。讓小編不禁感嘆，差不多就三餐都吃公仔麵了！

即食麵需求排名第9名：泰國

年消費量：40.8億份

口味偏好：不意外是冬陰功湯味最具人氣，泰國的即食麵香辣口味居多，米粉和河粉類產品豐富。

即食麵需求排名第8名：韓國

年消費量：41億份

口味偏好：辛辣的紅湯拉麵是主流，混入薯仔澱粉的麵條粗且有嚼勁，近年不辣的雞湯白湯產品也熱賣。小編也覺得韓國辣辣的泡菜湯底搭配粗公仔麵餅超好吃！

韓國即食麵麵條質感較粗

即食麵需求排名第7名：菲律賓

年消費量：44.9億份

口味偏好：擠上酸桔汁、辣椒小料的Pancit Canton炒麵類很受歡迎，海鮮湯麵和迷你杯麵也深受喜愛。

即食麵需求排名第6名：美國

年消費量：51.5億份

口味偏好：美國人與第十名的尼日利亞人一樣很喜歡雞肉口味，因為不習慣用筷子，常用叉子食即食麵，微波爐即食產品眾多。

美國人愛用叉子食即食麵

即食麵需求排名第5名：日本

年消費量：59億份

口味偏好：日本人喜愛的即食麵口味有豬骨、雞骨、海鮮醬油湯底，日本即食麵產品種類極豐富，包括烏龍麵、蕎麥麵及與著名拉面店聯名商品。

即食麵需求排名第4名：越南

年消費量：81.4億份

口味偏好：TOM CHUA CAY味（酸辣虾味）最受歡迎，麵條講究耐嚼，食用時常加入新鮮香料，如洋葱及柠檬，红辣椒等，米粉產品也有很多。

辣味即食麵

即食麵需求排名第3名：印度

年消費量：83.2億份

口味偏好：瑪莎拉咖哩和烤雞味備受青睞，同印尼一樣，因宗教因素有六成人為素食主義者，喜愛用少量湯汁拌麵。此外，也有一種兒童零食的即食麵Chota Pack，份量較少。

雞肉口味即食麵

即食麵需求排名第2名：印尼

年消費量：146.8億份

口味偏好：印尼風味炒麵最受歡迎，蔬菜雞肉、辣蝦口味人氣極高，因伊斯兰教消费者占半数以上，清真食品是主流。

即食麵需求排名第1名：中國及香港

年消費量：438.0億份

口味偏好：中國喜愛加入香辛料的牛肉湯底，米粉、粉絲等產品也很受歡迎。而香港則蝦和海鮮湯底最受歡迎，此外也有牛肉、雞肉、豬骨等口味，通常茶餐廳會作為早餐、茶餐供應。

茶餐廳公仔麵

更多海鮮類、蝦類口味即食麵推介

每一款流行的即食麵口味背後，都緊密連接著當地人的飲食習慣、物產資源甚至宗教信仰，香港屬於沿海城市，也在榜單中反映出香港消費者對海鮮湯底的偏愛。既然如此，就來發掘下有什麼海鮮類、蝦類湯底即食麵吧！

