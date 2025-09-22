泡麵控注意！醫師教3招「健康吃法」 第一步90%的人都做錯了！

（圖／取自gongbang_ro IG、seungwookhand IG）

泡麵雖然常被貼上「垃圾食物」標籤，但其實只要懂得方法，它也能變身宵夜的救星！邱筱宸醫師便在自己臉書粉絲團拍影片提醒大家，想要吃得過癮又不讓身體負擔太重，有幾個小技巧一定要知道。

（圖／取自邱筱宸醫師粉絲團）

首先，很多人最容易忽略的就是「第一道湯水要倒掉」！泡麵在沖泡過程中，麵體上的油脂與部分鈉含量會溶在第一次的熱水裡，如果直接吃下肚，等於把多餘的鹽分和油脂全都喝光光…，建議把第一道水倒掉再重新加熱水，不但能降低鈉與油脂的攝取，也能讓麵條更清爽。

現在才知道原來第一次煮的水要倒掉！（圖／取自tomominn_wa IG）

除了換水這招，調味包的用量也要學會「減法哲學」。其實不需要整包全下，放個一半甚至三分之一，就能大幅減少鈉含量，味道還是夠好吃。

打開調味包別急著灑好灑滿，加一點點其實就很有味道了。（圖／取自flower_taste_village IG、tomominn_wa IG）

另外，邱筱宸師也建議別忘了替泡麵加點「原型食物」，像是青菜、豆腐、雞蛋，甚至冷凍蔬菜，都能讓一碗泡麵瞬間升級為更均衡的料理；纖維、蛋白質一起補足，既能增加飽足感，也讓身體不會只攝取澱粉。

很多人煮泡麵都加蛋甚至起司片？以後別忘了也要加些原型食物啊。（圖／取自ingeslittlegarden IG、asiangroceryng IG）

最後，如果真的常常忍不住想吃，還可以挑選「非油炸麵體」或「標榜低鈉」的泡麵款式，這樣對身體來說會更友善。邱筱宸醫師笑說：「泡麵不是垃圾，只要懂吃法，它其實可以是深夜的救世主！」

泡麵百百種，買之前先看一下標示也能吃得比較安心。（圖／取自bike_jinja IG、in.love0517 IG）





