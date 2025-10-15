即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明選「這款」立刻減脂70%！（附24款較低脂選擇清單）｜營養師Audrey Tam

香港人日忙夜忙，有時為了節省時間，會選擇速食杯麵填肚。即食麵或杯麵一向被視為高卡高脂，但你知道嗎？只要選擇得宜，脂肪攝取量其實可以大減70%！

油炸vs非油炸 總脂肪含量可相差5倍

以「農心辛辣麵」為例，其圖左的正常版每包含有約501千卡和16克脂肪（約1湯匙油）。若再以全脂奶作湯底，或加入午餐肉等高脂配料，無形中令熱量和脂肪攝取量大幅增加。根據世衞建議，脂肪應為每日總熱量攝取的15至30%。以每日攝取2,000千卡的成年人為例，每日總脂肪攝取量不應超過60克（約4湯匙油）。相反，圖右的非油炸版每包只含約3.4克脂肪，比1茶油還要少。簡單一個轉換，就可以輕鬆減掉12.6克脂肪！

即食麵或杯麵＝減肥大忌？教你精明揀「這款」立刻減脂70%！｜營養師Audrey Tam

除了總脂肪外，飽和脂肪（又稱「壞脂肪」）含量亦有明顯差別！市面上大部分油炸即食麵均有使用棕櫚油，而其在配料表中排列次序越前，表示棕櫚油的比例越高，也意味飽和脂肪含量也越高。以上述辛辣麵為例，正常版的飽和脂肪約7.4克，是非油炸版的7倍。攝取過量飽和脂肪，長遠而言會增加心血管疾病風險，建議大家選購時多加留意。

即食麵減脂簡易轉換（來源：@nutritionby_audrey）

即食杯麵有大有細 份量控制和配搭同樣重要

以一碗大杯麵為例，平均約重100至180克，熱量相當於2碗白飯；加上杯麵普遍缺乏蔬菜和蛋白質，容易引致血糖快速上升，令人「飯氣攻心」之餘又難以維持飽腹感！要提升整體營養價值和穩定血糖，以下是一些配搭建議：

蛋白質：雞蛋、瘦肉片（如火鍋肉片）、急凍蝦、豆腐、低脂芝士、枝豆等

蔬菜：新鮮或急凍蔬菜、粟米筍、芽菜、木耳絲、金菇等

即食麵簡易配搭（來源：@nutritionby_audrey）

24款較低脂即食麵或杯麵 減肥人士可適量食用

較低脂杯麵推介（來源：@nutritionby_audrey）

較低脂即食麵推介（來源：@nutritionby_audrey）

即使選擇較健康的產品，鈉含量仍屬偏高，建議調味粉最多加半包，並控制每星期食用次數不多於2至3次。如容易出現水腫人士，可於當日多攝取高鉀食物，有助身體排走多餘鈉質，減少水腫情況，例如番薯、南瓜、番茄、西蘭花、菠菜、車厘茄、奇異果、香蕉及士多啤梨等，都是不錯的選擇。

高鉀食物例子（來源：canva）

