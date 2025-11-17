厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫

據中國駐美國大使館公布，中國駐美國大使謝鋒應邀以視頻方式在2025年香港中美論壇發表致辭。謝鋒表示，今年以來中美關係跌宕起伏。關鍵時刻，國家主席習近平和美國總統特朗普從戰略層面引領中美關係巨輪穿越急流、繞過暗礁、破浪前行，圍繞中美新時期正確相處之道這項「世紀之問」作了新的探索。推動中美關係穩定、健康、可持續發展，既是兩國人民之願，也是世界各國所盼。 謝鋒強調，要錨定中美元首指引方向，不折不扣落實會晤共識。釜山會晤不是終點，而是新的起點。當務之急是做好全過程管理、紮實推進後續工作，為中美關係打下穩固的基礎。要汲取歷史經驗智慧，堅定不移推進互利合作。中國即將踏上「十五五」新征程，中美合作清單應該拉得更長，合作蛋糕可以做得更大，共同為促進世界和平與發展注入穩定性和正能量。要厚植人文交流根基，持之以恆促進民心相通。兩國有識之士應站出來，齊心協力搬掉阻礙兩國人員往來的「絆腳石」，為鼓勵和支持兩國社會各界增進相互了解和交流合作創造條件。(wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 56 分鐘前