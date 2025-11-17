iHerb破萬好評洗護產品64折起！
厄瓜多公投否決美軍基地重返 諾波亞施政重挫
（法新社基多16日電） 厄瓜多選民今天公投，依據目前計票結果，顯示選民已明確否決讓美國軍事基地重返厄瓜多，這對親美國總統川普的厄國總統諾波亞（Daniel Noboa）而言，是項重大政治挫折。
法新社報導，目前已開出的3/4選票，約有6成投下反對票，拒絕解除長年禁止外國軍事基地的規定。
這項結果實際上是阻止美軍重返位於太平洋岸曼塔（Manta）空軍基地，此地曾是華府反毒行動的重要據點。
選民的公投反對，對諾波亞是個嚴重打擊；他一向將打擊猖獗毒梟暴力、與美國總統川普建立同盟，作為施政重點。
此次公投背景，源於美軍近期在加勒比海及太平洋對涉嫌走私毒品的船隻發動空襲，引發外界爭議，而美方的舉動獲得諾波亞的支持。
對於是否推翻2008年厄國對外國軍事基地的禁令，厄瓜多近1400萬公民有權公投。（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 3 小時前
日媒：日本政府派官員訪華 就高市早苗涉台言論與中方協商
共同社引述日本政府相關人士報道，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰周一（17日）訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於明日進行。Fortune Insight ・ 5 小時前
11,000 噸 航空母艦 將 獲得 升級 以 提升 作戰 效能
一艘重達 11,000 噸的航空母艦即將進行升級，以增強其作戰能力和靈活性。這艘航空母艦的升級計劃旨在提高其防禦系統、指揮控制能力以及整體作戰效能。此次升級將涵蓋多個方面，包括引入更先進的雷達系統、改進的飛行甲板設計以及更高效的噴氣發動機。這些改進不僅能提升航空母艦的作戰範圍，還能加強其在多變戰場環境下的應對能力，特別是在面對潛在的海上威脅時。 升級後的航空母艦將配備最新一代的防空系統，這將顯著...TechRitual ・ 23 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 23 小時前
川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題
（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。法新社 ・ 1 天前
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 2 小時前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
科技戰再升級？眾院通過限制與陸科研合作法案 美學界憂：「技術鐵幕」提前落下
近日，美國一項名為《SAFE》的法案引發學界震動，恐進一步加劇中美科技戰以及科技研究合作難度，而消息一出也立刻招致近 800 名美國學者聯名抗議，多所頂尖高校及高等教育倡導團體集體發聲，批評這種「一刀切」的過度反應，恐扼殺科學活力，並激化中美關係對立。 《科學》雜誌報導，《SA鉅亨網 ・ 20 小時前
哥倫比亞買17架瑞典戰機 稱侵略可來自任何地方暗批美國
（法新社波哥大14日電） 哥倫比亞總統裴卓今天宣布，哥倫比亞已同意向瑞典的紳寶集團（Saab）採購17架獅鷲（Gripen）戰機，合約總額43億美元（約新台幣1315億元）。身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（Donald Trump）隔空相互辱罵。法新社 ・ 1 天前
特朗普：支持制裁俄羅斯貿易夥伴法案
美國總統特朗普表示，支持參議院提出制裁與俄羅斯有業務往來國家的法案。該法案將允許美國對購買俄羅斯能源產品兼且未積極支持烏克蘭的國家的進口商品，徵收最高可達500%的關稅，意味著這將針對俄羅斯能源的主要消費國，例如中國及印度。 特朗普稱，共和黨正在制定一項非常嚴厲的制裁法案，對任何與俄羅斯有生意往來的國家實施制裁，同時亦可能會將伊朗包括在內。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
中國教育部也出手了 稱公民要謹慎赴日留學
中國教育部周日（16 日）發布留學預警，稱近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。鉅亨網 ・ 10 小時前
英內政大臣馬穆德為收緊庇護政策辯護
（法新社倫敦16日電） 英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。不過，相關提案被慈善團體「難民理事會」（Refugee Council）批評「嚴苛且沒有必要」，也可能面臨工黨政府內部左派議員反對。法新社 ・ 19 小時前
日本當局據報擬推逾17萬億日圓經濟刺激計劃
《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)infocast ・ 1 天前
日媒:日本政府派官員訪華就高市早苗言論與北京協商
日本《共同社》引述日本政府消息報道，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，與中方進行協商，預計雙方明日會面。(ST)infocast ・ 6 小時前
伊朗證實扣押一艘目的地為新加坡的油輪 指涉嫌違反規定
伊朗國營傳媒證實,革命衛隊在波斯灣水域扣押一艘載有石化產品、目的地為新加坡的油輪,指油輪涉嫌違反規定。有美國官員和海上安全消息人士早前指,伊朗攔截該艘成品油輪,並將它駛進伊朗領海。這是自以色列和美國6月對伊朗發動空襲以來,德黑蘭首次通報扣押油輪。報道引述革命衛隊的聲明,指這艘油輪因載運未經授權的貨物違反規定,但聲明沒有提供更多細節。消息人士稱,這艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪載有高硫柴油,正打算經印度洋前往新加坡。油輪所屬的管理公司說,當地星期五早上與油輪失聯,正與包括海上安全機構和船東在內的各方密切合作,以恢復聯繫。美國軍方表示,已獲悉事件,並積極監察事態發展。 (BC)infocast ・ 1 天前
墨西哥「 Z 世代」反政府示威 國家宮殿外爆激烈警民衝突 最少 120 人受傷包括大量警員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 墨西哥首都墨西哥城昨日（15 日）爆發大規模反政府示威，數千名示威者參與，抗議暴力罪案及貪腐現象，並悼念早前在公開場合遇刺身亡的市長 Carlos Alberto Manzo Rodríguez，最終演變成警民衝突。示威在總統官邸國家宮殿外演變成激烈警民衝突，造成最少 120 人受傷，當中大多數為警員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國駐美大使謝鋒：釜山會晤不是終點 而是新的起點
據中國駐美國大使館公布，中國駐美國大使謝鋒應邀以視頻方式在2025年香港中美論壇發表致辭。謝鋒表示，今年以來中美關係跌宕起伏。關鍵時刻，國家主席習近平和美國總統特朗普從戰略層面引領中美關係巨輪穿越急流、繞過暗礁、破浪前行，圍繞中美新時期正確相處之道這項「世紀之問」作了新的探索。推動中美關係穩定、健康、可持續發展，既是兩國人民之願，也是世界各國所盼。 謝鋒強調，要錨定中美元首指引方向，不折不扣落實會晤共識。釜山會晤不是終點，而是新的起點。當務之急是做好全過程管理、紮實推進後續工作，為中美關係打下穩固的基礎。要汲取歷史經驗智慧，堅定不移推進互利合作。中國即將踏上「十五五」新征程，中美合作清單應該拉得更長，合作蛋糕可以做得更大，共同為促進世界和平與發展注入穩定性和正能量。要厚植人文交流根基，持之以恆促進民心相通。兩國有識之士應站出來，齊心協力搬掉阻礙兩國人員往來的「絆腳石」，為鼓勵和支持兩國社會各界增進相互了解和交流合作創造條件。(wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 56 分鐘前
巴西數萬示威遊行 COP30爆多年來最大氣候抗議
（法新社巴西貝倫15日電） 數以萬計民眾湧入舉行COP30的亞馬遜城市街頭，在轟鳴的擴音器下起舞，這是近年來聯合國氣候峰會上首次爆發大規模抗議行動。這是自4年前在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的COP26以來，年度氣候會談場外首次出現大規模抗議，因為過去3屆會議分別在埃及、杜拜和亞塞拜然舉行，當地對示威活動的容忍度極低。法新社 ・ 1 天前
日本政府刺激經濟方案規模據報達1,110億美元
《日本經濟新聞》報道，日本財務大臣片山皋月昨日(16日)與日本首相高市早苗會面後表示，日本政府的刺激經濟方案總額將超過17萬億日圓(1,110億美元)。 高市早苗自上月上任以來，已承諾推出大規模開支政策，以紓緩生活成本上升帶來的經濟衝擊，並提振增長領域投資，包括人工智能及半導體。 日本政府料於下周五(21日)公布內閣通過的刺激經濟計劃。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前