厄瓜多公投 聚焦外國基地重返與諾波亞憲改
（法新社基多16日電） 厄瓜多今天舉行全國公投，決定是否允許外國軍事基地重返領土，並且啟動一項可能賦予總統諾波亞（Daniel Noboa）更大權力的憲法改革。
這個南美國家自2008年起，禁止在其領土設立外國軍事基地。
近1400萬厄瓜多選民將就4項公投議題表決，其中包括如何因應猖獗的毒品暴力與推動經濟改革。
選舉單位表示，投票過程和平有序。計票工作現已開始，預計數小時內將公布初步結果。
如果公投結果是「贊成」，美軍很可能重返位於太平洋沿岸的曼塔空軍基地（Manta Airbase），當地曾是美國緝毒行動中心。
其他公投事項包括終止對政黨的公共補助、減少議員人數，以及成立一個起草新憲法的民選機構。
這次投票正值販毒集團爭奪地盤與非法活動極度猖獗之際，諾波亞矢言強硬掃蕩。
投票同時，美軍也正對涉嫌走私毒品的船隻進行空襲，這是川普頗具爭議的政策，許多拉丁美洲國家反對，諾波亞則表示支持。
諾波亞自2023年11月上任以來，多次在街頭與監獄部署軍隊，大規模突襲毒品據點，屢次宣布全國進入緊急狀態，人權團體對此多所批評。
這名37歲、駕駛跑車的百萬富翁還發布數百名剃光頭、身穿橘色囚服的囚犯，轉移至一座新建巨型監獄的照片，此舉與薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）作法如出一轍。
儘管如此，厄瓜多上半年已發生4619起謀殺案，組織犯罪觀察機構表示，此數字「創下近年新高」。
公投開始之際，諾波亞也宣布厄瓜多最大販毒集團「狼幫」（Los Lobos）首腦賈瓦利亞（Wilmer Chavarria）已經落網。
曾經治安良好的厄瓜多，謀殺率在拉丁美洲名列前茅，不少民眾希望賦予諾波亞更大執政空間。
諾波亞已請求川普協助打擊販毒集團，並提出讓美國軍事基地重返國土的構想。
針對其餘公投議題，諾波亞表示現行憲法長達400多條，內容冗長且「錯誤百出」。
但諾波亞對修憲重點與範圍卻一直語帶保留，導致有人指責他想藉此鞏固權力，打壓民權。
諾波亞支持率約為56%，未來負責起草新憲法的機構很可能是由他的盟友主導。
