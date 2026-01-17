渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
厄瓜多嚴打販毒集團 部署1萬軍人到3個沿海省分
（法新社瓜亞基爾16日電） 南美洲國家厄瓜多今天部署1萬名軍人至3個沿海省分，以打擊猖獗的販毒集團，這些犯罪組織被視為當地暴力事件激增的原因。
厄瓜多的凶殺和其他暴力犯罪猖獗橫行之際，總統諾波亞（Daniel Noboa）政府矢言採取強硬手段應對。
厄瓜多空軍將領貝多亞（Mario Bedoya）告訴記者，數以百位的特種部隊官兵今天部署至圭亞斯省（Guayas）、曼納比省（Manabi）以及洛斯里奧斯省（Los Rios），以加強安全行動。
厄瓜多地處全球兩大古柯鹼出口國哥倫比亞與秘魯之間，近年來幫派暴力事件激增，這跟墨西哥和哥倫比亞的販毒集團有關。
總部設在瑞士日內瓦的「組織犯罪觀察站」（Organized Crime Observatory）資料顯示，厄瓜多2025年凶殺案發生比例為每10萬居民有52件，相當於每1個小時就1件。
其他人也在看
屯門市廣場開槍案︱男子Donki 偷刀挾持女途人被兩警擊斃 警方不排除疑犯受毒品影響｜Yahoo｜有片
【Yahoo 新聞報道】屯門今 （15日）發生有人持刀事件，晚上約 7 時許，一名男子在屯門市廣場商場範圍持刀徘徊，警方派員持盾到場，在地下位置制服男子，疑犯送院，據報指，現場警員曾開槍。Yahoo新聞 ・ 2 天前
樂華南邨床底藏屍案 男疑犯落網
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕一名涉嫌謀殺男疑犯。 案發於上月29日晚上，警方接獲35歲女死者的母親報案，指事主失去聯絡，稱她有自殺傾向。警方翌日凌晨破門進入事主男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，再深入搜索後，在單位床底內發現死者，以及3隻狗和1隻貓屍體。警方拘捕一名非華裔男子，稍後召開記者會交代詳情。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
79歲老婦疑難忍病痛 石蔭邨梯間上吊死亡
【on.cc東網專訊】今日(17日)中午12時27分，執法部門接獲一名男子報案，指其姓吳(79歲)母親離開其位於葵涌石蔭邨勇石樓的住所後失蹤。警員到場搜索，發現吳婦在勇石樓一處梯間以一條綿繩上吊，立即將她解下。on.cc 東網 ・ 8 小時前
深圳水貝據報有銀樓爆雷 涉約2億元人民幣
白銀價格狂飆之際,深圳水貝市場傳出有白銀商家爆雷事件。infocast ・ 1 天前
荃灣男子持刀麥當勞梯間揮舞 涉「管有攻擊性武器」被捕 檢30厘米長菜刀｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】荃灣今（17 日）有人持刀。上午約 8 時 48 分，警方接報荃灣街市街10至16號一個樓梯間，一名男子持刀揮舞。警員到場將男子拘捕，以涉嫌「管有攻擊性武器」將其帶返警署調查。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
威院實習護士學生疑被非禮 50 歲男病人被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】威爾斯親王醫院今日（16 日）公布，該院內科及藥物治療學系病房一名實習護士學生，今日下午照顧病人期間懷疑被非禮，警方及後在病房拘捕一名 50 歲男病人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
14歲男童啟田商場疑吸毒遭途人揭發被捕 警檢依托咪酯煙彈
警方接獲途人報案，指在觀塘啓田道50號啟田商場發現一名少年形跡可疑，懷疑他吸食毒品。am730 ・ 1 天前
「Cold Call」誘扮永久離港 提早申領強積金還債 警拘30人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有犯罪集團涉在工廈設電話中心，以「cold call」形式隨機致電市民，聲稱提供債務重組及借貸服務，藉機慫恿他們以虛假證明申請提早領回 MPF用作還債。警方接獲強積金受托公司轉介，發現多宗類似申請而揭發事件。警方在過去兩個月行動中拘捕30人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌放債及以過高利率放債，部分人疑有三合會背景。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《寵物小精靈》紐約專門店遇劫 蒙面劫匪持槍爆櫃 掠卡牌等 78 萬元財物︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國紐約曼哈頓一間《寵物小精靈》專門店於 1 月 7 日 晚間遭遇搶劫，三名蒙面男子闖入店內，持手槍及鐵鎚威脅在場人士，並掠走價值超過 10 萬美元（約 78 萬港元）的商品。紐約市警察局正就事件展開調查，目前尚未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
剝削勞工｜Labubu代工廠被爆剝削勞工 股價一度挫逾6% 泡泡瑪特：正調查相關指控
BBC引述美國勞工權利組織「中國勞工觀察」(China Labor Watch, CLW)的調查報道，聲稱位於江西的Labubu主要代工製造商順佳玩具有限公司，存在廣泛剝削勞工權利問題。受消息影響，泡泡瑪特（9992）股價連日受挫，今日一度跌逾6%，低見176.4元，創近1年低；暫報177.9元，跌5.97%。BossMind ・ 1 天前
牛頭角大王殿遇竊 土地公土地婆神像不翼而飛
牛頭角道大王殿古廟發生盜竊案。今日(17日)清晨約6時半，廟祝上班發現神枱內的土地公和土地婆神像雙雙不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。正廟則沒有遭殃。警員接報到場，列偷竊案展開調查。am730 ・ 13 小時前
屯門市廣場開槍案︱紅十字會聯絡商戶及職員評估需要 為大眾設 24 小時心理支援熱線︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門市廣場昨晚（ 15 日）發生警員開槍事件後，香港紅十字會表示，事件引起社會廣泛關注，亦可能為市民帶來不安情緒，呼籲大眾照顧自己及身邊人的情緒需要。紅十字會稱，心理支援團隊已即時聯絡屯門市廣場商戶及職員，了解心理支援需求。Yahoo新聞 ・ 1 天前
葵涌觀塘工廈單位作毒品包裝中心 拘4男涉販毒 其中3人未成年
【on.cc東網專訊】東九龍區警員於周二(13日)下午約3時在長沙灣邨進行反罪惡巡邏期間，發現兩名男子形迹可疑，遂上前截查，並在其中一名男子身上檢獲約9克懷疑「冰」毒及約30.2克懷疑海洛英。經初步調查後，該兩名15歲的本地男童涉嫌「販運危險藥物」被捕。on.cc 東網 ・ 8 小時前
荃灣快餐店男子手持菜刀 被警員拘捕
【Now新聞台】荃灣一名男子在快餐店手持菜刀，被警員拘捕。 警方早上8時許接報，指一名男子在荃灣大河道一間快餐店的梯間手持利刀，警員到場將他制服，在他身上檢獲一把菜刀，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕他，事件中無人受傷。據了解，該名36歲尼泊爾裔男子持有香港身份證，懷疑有情緒問題。#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
警搗犯罪集團涉偽造文件助市民提取強積金 30人被捕
【Now新聞台】警方搗破一個犯罪集團，涉嫌協助市民偽造文件申請提早領取強積金供款，金額達450萬元，以串謀詐騙等罪拘捕30人。檢獲的證物包括提取強積金或貸款的申請表、現金及多部電話等。警方早前接獲一間強積金受託人公司通報，指多人懷疑利用偽造的港澳居民居住證，以永久性離港為由申請提早領取強積金，涉款450萬元。展開情報蒐集後，發現有犯罪集團租用了工廈單位作為電話放債中心，假扮中介隨機致電市民，訛稱可合法地協助他們提早申領強積金用作還債，服務包括偽造證件及向強積金公司遞交申請，在成功提取款項後，會收取兩成強積金作手續費。於是在周三採取行動，突擊搜查葵涌一個工廈單位，以串謀詐騙及無牌放債等罪拘捕9人，他們介乎25至59歲，包括集團主腦及骨幹成員，分別報稱無業及從事電話推銷；另外有21人涉嫌以虛假藉口申請提早領取強積金被捕，全部人獲准保釋候查。九龍城警區科技及財富罪案隊督察譚鈞鎧：「他們更會慫恿債務人去指定的財務公司進行借貸，繼而抽取部分貸款作佣金，當債務人成功申請貸款後，財務公司會扣起兩成貸款金額作為他們的手續費，並要求債務人以高利率還款。我們發現當中有部分個案顯示，貸款年利率高達140%，換言之較法定規限的48%高出近三倍。」警方呼籲市民如果有借貸需要，應向信譽良好的機構查詢。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
樂華南邨床底藏屍案 死者非裔男友潛逃內地落網被控謀殺
【Now新聞台】樂華南邨床底藏屍案，警方拘捕死者非洲裔男友，暫控他謀殺罪，下周一於觀塘裁判法院提堂。 案發於上月29日晚，警方接獲35歲女死者的母親報案，指有自殺傾向的事主失去聯絡。警方凌晨破門進入事主28歲男友位於樂華南邨喜華樓的寓所，發現沒有電力供應，亦沒有明顯血漬或打鬥痕跡。警方在單位的床架內發現死者屍體，頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋，經法醫檢查發現頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致死者頭部凹陷及骨折，大量出血，身體多處瘀傷，相信於失蹤當日的凌晨至早上死亡。調查顯示，死者男友因感情問題行兇，事後刻意清理案發現場，在案發當日的晚上經陸路口岸潛逃內地。警方請求內地執法機關協助，其後疑犯在內地落網，警方周五晚上在深圳灣口岸接收疑犯。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
涉於千葉市物流中心持刀斬人 華漢殺人未遂被捕
【on.cc東網專訊】日本本千葉縣千葉市稻毛區六方町一個物流中心周五（16日）下午有一名中國籍男子持刀斬傷一名女子，警方以殺人未遂罪名逮捕男子。on.cc 東網 ・ 8 小時前
瑞銀前高層洗黑錢被判囚10年獲准上訴
瑞銀前副總監孫健榮於2016年至2018年間轉走內地客戶的1.32億元人民幣銀行款項，購入多架名車及內地與英國物業，以維持奢華生活。涉案人於2024年承認兩項洗黑錢罪名，判囚10年。他不服刑期過重上訴，昨日(15日)獲上訴庭法官批出上訴許可，將排期審理。 上訴人孫健榮原被控一項欺詐、一項盜竊和兩項洗黑錢罪名，經認罪協商，他承認兩項洗黑錢罪，涉款1.34億港元，欺詐及盜竊則存檔法院。原審法官在2024年6月判刑時指出，案中牽涉巨額款項，被告犯案獲利，坐擁物業名車顯示其過着奢華生活，案件更涉及跨境國際元素，須判刑阻嚇，他最終被判囚10年，並於去年9月被證監會頒令，終身禁止他重投業界。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
韓國前總統尹錫悅獲刑五年 這是其戒嚴令系列案件的首個判決
【彭博】-- 韓國前總統尹錫悅因拒捕等數項罪名被判處五年監禁，這位名聲掃地的前領導人因宣布戒嚴令而面臨一系列案件，這是第一個判決。首爾中央地區法院周五裁定尹錫悅去年非法阻撓當局逮捕他的罪名成立，法官還指出，他選擇性地利用內閣成員，試圖使自己實施戒嚴令的決定合法化，但最終以失敗告終。本周早些時候，另案檢察官要求就叛亂罪指控判處尹錫悅死刑，該案預計下個月宣判。推薦閱讀：韓國檢方尋求判處前總統尹錫悅死刑原文標題South Korea’s Yoon Gets 5-Year Term in First Martial Law RulingMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
屯門男子刀挾途人被擊斃 鄧炳強認同警員應開槍救人（劉倩桐報道）
【Now新聞台】屯門市廣場一名男子用刀挾持途人被警員開槍擊斃，警方繼續調查案件。保安局局長鄧炳強讚揚警員英勇開槍救人，強調要優先考慮受害者生命安全。 屯門市廣場近屯匯街的案發現場已清理地上的雜物，商場管理公司多位高層早上到場了解狀況，直至中午前有職員將圍板推走，現場全部解封。有案發時在附近經過的市民表示猶有餘悸。簡先生：「突然間走入商舖搶走一把刀挾持他人，驚也是合理的。片段都看到有人叫、逃走，看到有兩個女子跌倒了。都慌張，總算是屯門市中心。」Moris：「好像之前荷里活廣場的事件，現在回想都覺得有點恐怖。擔心有人突然取刀出來亂斬人，想起都覺得恐怖。」至於商場內被涉案男子搶走刀具的超市小食檔，中午前無營業，廚房收起所有刀，舖面主要只擺放一些爐具。這間超市小食檔的廚房入口有一道閘，不過無鎖頭，即使未營業，閘門都是半掩無關實。案發於周四晚七時許，男子先在超市偷刀，再在屯門市廣場外面一帶徘徊。警員趕至，疑犯就抓著一名女子的手袋，挾持她並舉刀施襲，兩名警員各開一槍，擊中疑犯的胸口及右肩。他送院後證實死亡，遺體凌晨移送至葵涌殮房，他的家人早上到殮房認屍。死者親友：「現在都不知道怎樣，他(疑犯)長大now.com 新聞 ・ 1 天前