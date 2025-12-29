厄瓜多海灘槍擊案釀6死3傷 疑毒梟集團爭鬥

（法新社基多28日電） 警方表示，厄瓜多西南部一處海灘木棧道今天發生槍擊案，多名槍手闖入開槍，導致6人喪生，包括一名兩歲女童。

法新社報導，這起案件發生在熱門賞鯨景點羅培茲港（Puerto Lopez），當時一輛廂型車與兩輛機車上的男子對著木棧道開火後逃逸，造成6死3傷。

根據當地媒體報導，這是這座港市本週末發生的第3起致命攻擊，累計造成9人死亡。

警方在聲明中指出，槍手在逃去向不明，初步調查顯示，攻擊動機可能是犯罪集團的內部爭鬥。

廣告 廣告

厄瓜多位於世界兩大古柯鹼出口國哥倫比亞與祕魯之間，最近幫派暴力明顯升高，被認為與墨西哥、哥倫比亞的販毒集團有關聯。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）施展鐵腕，但至今收效有限，仍未能遏止暴力潮。

總部設在日內瓦的「組織犯罪觀察站」（Organized Crime Observatory）指出，厄瓜多今年凶殺率將創下每10萬人52起命案的歷史新高；社區與公共場所殺戮及衝突屢見不鮮。（編譯：紀錦玲）