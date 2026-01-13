厄瓜多爾沙灘驚現5人頭 疑警告黑幫 偷竊勒索漁民恐步後塵︱Yahoo

泳客於沙灘發現 5 顆被砍下的頭顱。

【Yahoo新聞報道】厄瓜多爾以賞鯨聞名的旅遊港口洛佩斯港（Puerto Lopez）沙灘周日（11 日）發生駭人事件，有市民在沙灘發現 5 個被斬下的人頭，旁邊還放置一塊告示牌，警告黑幫向漁民偷竊及勒索將面臨同樣下場。

厄瓜多爾一年錄 9176 宗兇殺案

綜合外媒報道，警方確認死者為 5 名早前失蹤男子，年齡介乎 20 至 34 歲，其中 1 人曾因非法持槍而有犯罪紀錄，目前仍未找到 5 人的遺體。

廣告 廣告

厄瓜多爾太平洋沿岸的港口及城鎮，是黑幫活動最嚴重地區之一，相關組織長期走私可卡因至美國及歐洲。官方數據顯示，厄瓜多爾今年兇殺案數字創新高，共錄得 9,176 宗，成為歷來最暴力的一年。

告示牌警告，任何向漁民進行盜竊或勒索的人士將會面臨同樣下場

厄瓜多爾成毒品轉運樞紐

厄瓜多爾位處哥倫比亞及秘魯之間，兩國均為全球主要可卡因生產地，使厄瓜多爾成為毒品轉運樞紐。反毒專家表示，本地黑幫已與墨西哥及哥倫比亞大型販毒集團建立聯繫，除毒品活動外，亦向商戶收取「保護費」，並襲擊拒絕付款的人士。

洛佩斯港近期亦多次發生槍擊事件。去年 12 月 28 日，槍手在海濱向人群開火，造成 6 人死亡，包括 1 名 2 歲兒童。警方表示，事發前一日亦有另一次槍擊案導致 3 人死亡，兩宗案件均與「洛斯喬內羅斯」（Los Choneros）幫派內部派系爭奪城鎮控制權有關。

美國國務院已於去年 9 月將「洛斯喬內羅斯」列入外國恐怖組織名單，該組織的首領「菲托」（Fito）已於去年 7 月被引渡至美國。