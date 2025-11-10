HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡
（法新社基多10日電） 厄瓜多當局表示，今天下午在該國1座監獄內，至少發現27名囚犯因窒息死亡，而這座監獄清晨發生武裝暴動，造成4人喪命、數十人受傷。
監獄當局發表聲明表示，在黃金省（El Oro）馬查拉監獄（Machala）發現27名囚犯因窒息及「上吊而當場死亡」。聲明未進一步說明這些囚犯的具體死因。
當局表示，目前仍在「全面釐清事件真相」，並有法醫人員進駐確認相關資訊。
馬查拉監獄這一天的致命暴力事件，是這個南美洲國家近期多起監獄動亂的最新一波。
厄瓜多監獄現已成為敵對毒品販運幫派的據點，過去因爭奪非法且暴利的毒品市場，已有超過500名囚犯死於幫派火拚。
今天的第1起動亂發生於當地時間清晨3時左右，當地居民可聽見來自監獄圍牆內的槍響、爆炸聲及求救呼喊。
厄瓜多國家監獄管理機構（SNAI）聲明表示，這起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警員受傷。
該機構表示，警政單位精銳部隊隨即進入監獄，並於暴動發生後重新掌控現場。
但聲明並未說明死者身分，也未證實這起暴力事件是否再度肇因於幫派間鬥爭。
外界普遍認為這起暴力事件與政府計劃將部分囚犯轉移至新監獄有關。這座最高安全級別監獄由總統諾波亞（Daniel Noboa）政府在另外一省建造，預計本月啟用。
其他人也在看
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 23 小時前
【759阿信屋】今期熱選（09/11-13/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，YBC厚切薯片 $15.9/2件、Nature Valley天然天然燕麥脆條 $39.9/2件、固力果 Cheeza香燒芝士餅 $25.9/2件、Vina Eguia 西班牙真相酒莊特級陳釀紅酒 $238/2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
賴芭堅娜奪標後 拒與WTA官員合照
【Now Sports】WTA年終賽上周六經已結束，最後由哈薩克球手賴芭堅娜擊敗一姐莎芭列卡奪冠，但頒獎禮儀式上，該新科冠軍拒與WTA官員合照，變成尷尬場面。當賴芭堅娜（Elena Rybakina）奪得錦標後，在頒獎儀式上，準備與亞軍的莎芭列卡，以及WTA首席執行長合照時，賴芭堅娜一直企在兩人的左邊一段距離，沒有上前合照，使場面非常尷尬，直到WTA官員離開後，她才與一姐合照，那更明顯是針對WTA所做出的行為。據悉哈薩克球手這樣做，是對於她的教練胡高夫，今年因為有疑似越軌行為被WTA調查，以行動表示不滿。賴芭堅娜賽前只有不足14%打入年終賽，但她以行動來證明其實力，並且對WTA的政治分圍，作出無聲抗議。now.com 體育 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜Catalog網店波鞋低至37折！低至$329入手adidas Taekwondo薄底鞋、Asics復古波鞋
今年雙11優惠運動品牌的折扣超有誠意，繼早前介紹過的adidas、Elemis、COACH等之後，雲集不同運動品牌的Catalog亦推出雙11優惠，網店由即日起產品低至37折、設1件包郵專區，購買指定服飾鞋款領取優惠碼，更可額外減多$50，折扣力度非常強勁！Yahoo購物為大家精選必搶抵買波鞋、服裝，想知優惠詳情，即看以下推介！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【萬寧】今日出位價（只限10/11）
萬寧官網限定出位價高露潔貝齒特涼薄荷漱口水 500毫升 x 2支低至 $29.9/2件；含CPC12小時殺滅99.9%口腔細菌、不含酒精、24小時幫助預防口氣、有效抗菌。YAHOO著數 ・ 3 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
鳳凰｜一號戒備信號周二中午前維持 評估需否改發更高信號或改發強烈季候風信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。Yahoo新聞 ・ 1 天前
4年前千萬入市西灣河嘉亨灣三房 現蝕逾183萬賣樓 單位貶值18%｜二手樓成交
樓市交投氣氛向好，惟部分業主損手沽貨離場，西灣河嘉亨灣新近錄得一宗蝕讓成交。利嘉閣地產嘉亨灣及杏花區嘉亨灣3行經理梁瑞安稱，嘉亨灣1座低層D室，實用面積約504方呎，採三房間隔，外望開揚景觀。 梁瑞安透露，新買家為外區客，尋找心水筍盤多時，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人一睇即合，心儀單位am730 ・ 19 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
【KFC】肯！抵DEAL 家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐、巴辣雞腿包餐買一送一（10/11-14/11）
KFC再推肯！抵DEAL套餐買一送一，於11月10日至11月14日上午11點後，家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞餐及巴辣雞腿包餐買一送一！YAHOO著數 ・ 1 小時前
上商聘滙豐前主管任企銀總監 設新職位 注「生力軍」助跨境拓展
上海商業銀行在港成立75年，高層也注入「新血」推動創新與跨境拓展。消息透露，該行上周發出內部公告稱，已委任曾在滙豐任職逾30年、「紅褲仔」出身由低做起的滙豐中國大灣區工商金融董事總經理黃兆偉（Dick Wong），出掌上商企業銀行業務總監的新職，本周二（11日）履新，並向上商副行政總裁兼集團企業銀行業務總監鍾孟廷滙報。信報財經新聞 ・ 8 小時前
阿里巴巴蔡崇信：「AI泡沫」僅屬於金融現象
內媒報道，阿里巴巴-W(9988.HK)(BABA)聯合創始人兼主席蔡崇信在香港大學經管學院講座中表示，AI技術本身具備真實價值，當前市場擔憂的「泡沫」本質屬於金融現象，其對比加密資產更具備底層支撐。AASTOCKS ・ 5 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
特朗普：離政府結束停擺已經很近了
在美國聯邦政府停擺 40 天之際，美國總統特朗普周日（9 日）晚間在返回白宮時表示：「看起來我們離結束停擺已經很近了。」鉅亨網 ・ 3 小時前
日本秋田、青森和新潟縣昨共5人被熊襲擊受傷 札幌動物園發現腳印臨時閉園
日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)infocast ・ 2 小時前