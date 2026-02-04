市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
原來廣州新年咁精彩！長隆巡遊、永慶坊燈會，帶全家 Staycation 啱晒！
每逢農曆新年，好多香港人都鍾意返廣州行返轉！想喺春節期間感受最正宗、最熱鬧嘅嶺南年味？廣州絕對係你嘅首選！呢度唔單止交通超方便，新年氣氛仲係一流。無論你想同屋企人去行花市、睇震撼燈光騷，定係帶細路去主題樂園玩餐飽，廣州通通都滿足到你！
🏮 廣州春節 8 大必去景點
天河區迎春花市
特色亮點： 352 個攤位，年花、工藝品、年貨應有盡有，全城年味最濃！
地址： 天河區天河路 228 號
交通： 地鐵 1 號線「天河南站」
越秀西湖花市
特色亮點： 老廣州嘅集體回憶，春聯、年桔、桃花齊備，近住北京路。
地址： 越秀區西湖路
交通： 地鐵 2 號線「越秀公園站」
廣州塔 (小蠻腰)
特色亮點： 600 米高城市地標，新春燈光匯演，睇日落同夜景一流。
地址： 海珠區閱江西路 222 號
交通： 地鐵 3 號線「廣州塔站」
長隆歡樂世界
特色亮點： 九大主題區、春節特別巡遊、仲有夜間燈光秀「歡樂光年」。
地址： 番禺區漢溪大道東 299 號
交通： 地鐵 3/7 號線「漢溪長隆站」
沙面島
特色亮點： 充滿英法租界建築風情，新年有燈飾同舞龍舞獅，環境清幽。
地址： 荔灣區沙面北街
交通： 地鐵 6 號線「文化公園站」
廣州動物園
特色亮點： 親子必去！睇大熊貓、長頸鹿等珍稀動物，寓教於樂。
地址： 越秀區先烈中路 120 號
交通： 地鐵 5 號線「動物園站」
廣州融創文旅城
特色亮點： 室內滑雪場、恆溫水樂園、度假酒店，一站式室內玩樂避人潮。
地址： 花都區鳳凰北路 78 號
交通： 地鐵 3 號線番禺廣場站轉車（或直達高鐵廣州北站）
西關永慶坊
特色亮點： 新年燈會、嶺南文化基地、西關老城風情，超多打卡位。
地址： 荔灣區恩寧路 99 號
交通： 地鐵 1 號線「上下九站」
廣州春節好去處 | #1 廣州天河區迎春花市
天河區迎春花市係廣州最具代表性嘅年宵花市，每年春節前夕都吸納成千上萬遊客，就係為咗嗰份濃厚嘅年味。2026 年設有 352 個檔位，包括 212 個鮮花檔、100 個工藝品檔、30 個特色年貨檔，仲有 10 個寓意吉祥嘅桃花金魚檔。想買盆好意頭年花或者手工藝品，呢度係必到熱點！
地址： 廣州市天河區天河路 228 號
開放時間： 2026/2/10 – 2/16 (10:00 – 22:00)
交通： 地鐵 1 號線「天河南站」
廣州春節好去處 | #2 廣州越秀西湖花市
廣州越秀西湖花市係老廣州過年嘅靈魂。每逢農曆新年，呢度就變身成熱鬧花街，春聯、年桔、桃花擺滿街。行完花市可以順便去埋北京路步行街食地道小食，由朝玩到晚，體驗最原汁原味嘅廣州新年。
地址： 越秀區西湖路
開放時間： 2026/2/13 (08:30) – 2/17 (02:00)
交通： 地鐵 2 號線「越秀公園站」
廣州春節好去處 | #3 廣州塔
廣州塔呢座 600 米高嘅「小蠻腰」係廣州象徵。春節期間會有燈光匯演。強烈建議下晝 3 點半排隊，5 點登頂，可以一次過睇晒日落餘暉同埋珠江新城嘅璀璨夜景。
地址： 廣州市海珠區閱江西路 222 號
開放時間： 09:30 – 22:30
交通： 地鐵 3 號線「廣州塔站」
廣州春節好去處 | #4 長隆歡樂世界
長隆歡樂世界係華南區龍頭樂園，春節會有限定巡遊同「歡樂光年」夜間騷。中央廣場仲有街舞同搖滾表演，配合幾十項機動遊戲，無論係一家大細定後生仔都玩得開心。
地址： 廣州市番禺區漢溪大道東 299 號
交通： 地鐵 3/7 號線「漢溪長隆站」
廣州春節好去處 | #5 沙面
沙面島充滿 19 世紀歐陸建築風情。新年期間掛滿燈飾，仲有舞龍舞獅等民俗表演。島上環境清幽，好啱行吓珠江邊、飲吓咖啡，感受一份慢活年味。
地址： 廣州市荔灣區沙面北街
交通： 地鐵 6 號線「文化公園站」
廣州春節好去處 | #6 廣州動物園
廣州動物園作為大型放養式園區，可以睇到熊貓、長頸鹿、亞洲象。新年帶細路嚟可以一邊玩一邊學。園區好大，行得比較耐，建議家長帶定嬰兒推車，預留大半日玩。
地址： 越秀區先烈中路 120 號
交通： 地鐵 5 號線「動物園站」
廣州春節好去處 | #7 廣州融創文旅城
想喺南方滑雪？廣州融創文旅城提供室內滑雪、滑冰等多元娛樂。佔地廣闊，仲有恆溫水樂園同度假酒店，係避開戶外人潮、享受室內冰雪樂趣嘅首選。
地址： 花都區鳳凰北路 78 號
交通： 地鐵 3 號線至番禺廣場站轉車（高鐵直達廣州北站較近）
廣州春節好去處 | #8 西關永慶坊
西關永慶坊係荔灣區嘅文化瑰寶，新年會有燈會同潮流藝術裝置。喺河岸漫步欣賞古色古香嘅西關建築，影相打卡一流。附近仲有好多老字號餐廳，玩到攰可以品嚐廣州傳統小食。
地址： 荔灣區恩寧路 99 號
交通： 地鐵 1 號線「上下九站」
廣州春節 Staycation 酒店推介
廣州春節 Staycation #1 廣州四季酒店
廣州四季酒店這間位於珠江新城核心區的豪華酒店，步行即可輕鬆抵達廣州塔及繁華商業區，是您廣州春節高質 Staycation 的理想選擇。酒店設施一應俱全，包括恆溫泳池、頂級水療中心及多間風味各異的餐廳，無論是家庭出遊還是情侶度假都非常適合。客房分佈於 74 至 98 層高空，面積均超過 70 平方米，設計時尚豪華，配備高速寬帶、語音留言、等離子電視及特製舒適睡床。寬敞的浴室設有超大浴缸與獨立淋浴間，讓您盡享放鬆。酒店內的 7 間餐廳及酒吧提供世界各地的精緻美食，由國際星級名廚親自操刀，結合精湛廚藝與專業服務，確保賓客在廣州春節假期享受無與倫比的舒適與奢華體驗。
廣州四季酒店(Four Seasons Hotel Guangzhou)
評分：9.4/10.0
地址：珠江新城珠江西路5號 (西塔69層至100層), 天河區, 廣州, 510623
廣州春節 Staycation #2 廣州長隆熊貓酒店
廣州長隆熊貓酒店長隆熊貓酒店是廣州春節 Staycation 的理想親子選擇，特別適合全家大小一同度假。酒店地理位置優越，座落於長隆旅遊度假區內，緊鄰長隆歡樂世界、長隆野生動物世界及長隆國際大馬戲，讓您輕鬆暢遊多個主題樂園。酒店由享譽國際的美國 WATG 設計團隊匠心打造，以深受喜愛的長隆熊貓三胞胎為主題，將奇幻的童話卡通風格與豐富的互動設施巧妙融入，每層樓都設有獨特的兒童遊樂區及趣味橫生的拍照打卡點。豐富的戶外泳池、可愛的茶壺火車、迷你動物展區等設施，讓孩子們在玩樂中親近自然，同時大人也能享受舒適愜意的住宿體驗，絕對是廣州春節家庭 Staycation 的絕佳之選。
廣州長隆熊貓酒店(Chimelong Panda Hotel)
評分：9.2/10.0
地址：番禺大道長隆旅遊度假區內, 番禺區, 廣州
廣州春節 Staycation #3 廣州文華東方酒店
廣州文華東方酒店廣州文華東方酒店是廣州春節 Staycation 的高質之選，特別適合情侶或朋友享受一個短暫而奢華的假期。酒店位於珠江邊的太古滙核心區域，臨近地鐵三號線石牌橋站，交通極為便利。所有客房及套房均由國際著名設計師季裕棠親自操刀，完美融合了摩登高雅的設計風格與極致舒適的居住空間，並能欣賞到迷人的城市天際線與珠江美景。酒店內擁有多間特色餐廳、時尚酒吧及屢獲殊榮的文華水療中心，提供全面的康體、按摩與美容服務，讓您身心得到徹底放鬆。此外，還設有戶外恆溫泳池與先進的健身設施。完善的宴會及會議設施也能滿足商旅需求，使其成為廣州春節短期度假的理想 Staycation 酒店。
廣州文華東方酒店(Mandarin Oriental Guangzhou)
評分：9.3/10.0
地址：天河路389號, 天河區, 廣州, 510620
廣州春節｜春節出遊貼士
留意預約： 廣州塔等熱門地標實行分時段入場，建議透過 Trip.com 提前預約時段，費事去到現場撲個空。
錯峰出行： 初一、初二通常最迫，可以考慮初三或之後出發，影相打卡都闊落啲。
善用地鐵： 廣州市區新年停車好難，地鐵既準時又避開塞車，好多景點都喺站口附近，方便又快捷。
廣州春節 | 廣州酒店推介
廣州建國酒店
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$767起
跟朋友一起跑廣馬訂了建國酒店，跑廣馬極力推薦，酒店服務挺好，前台很熱情，設施雖稍舊但綜合還是不錯的。位置極佳，100米到地鐵廣州東站1站就到體育中心加上走路就10多分鐘，早知道就選不存包，可以多睡上個把小時。 提個建議，廣馬當天的茶點自助開到3點或再晚些。大家完賽之後拉伸、領物、等人溜達溜達就有點晚了，跑完挺累，如果酒店還有廣式茶點的話，可以沖個澡下樓跟朋友吃完再上樓休息。要不還得折騰一趟沖個澡出去吃完再回酒店。而且那個點在酒店吃飯，不是當天走的選擇訂連住的概率也會高
廣州嘉逸國際酒店（天河體育中心正佳廣場店）
用戶評分: 9.2/10.0
價錢：HK$460起
我揀酒店最著重地理位置、服務質素同設備齊全。呢間酒店絕對係一流選擇！眾多酒店當中，我好慶幸揀咗佢，以後再來一定會再揀。 服務一流，環境優美，酒店安排非常貼心，仲為我哋免費升級到一廳兩房。設備齊全，仲有免費生果同飲品供應，整體體驗真係一流！
廣州方圓奧克伍德豪景酒店公寓（正佳廣場店）
用戶評分: 8.8/10.0
價錢：HK$913起
豪華昂貴的酒店。一切都美輪美奐，員工服務一流。物超所值。地理位置無可挑剔。窗外的景色令人嘆為觀止。儘管存在一些不足之處，但我們一定會再來的。 如果您打算長期入住，請注意，500元押金是按晚收取的，而不是按整個住宿收取。另外，請仔細檢查房型——他們試圖把我們安排到更簡單的房間，而不是我們預訂的單臥房，但很快就改正了。當然，室內泳池的季節性開放有點令人驚訝。
廣州嘉逸豪庭酒店（廣州東站地鐵站店）
用戶評分: 9.1/10.0
價錢：HK$318起
這家酒店地理位置非常不錯，緊鄰廣州東站，附近地鐵11號線、1號線、3號線，不管去廣州老城區或機場火車東站都非常方便，酒店是復古風格，前台林小姐熱情周到，一人住還給我升級了行政大房，空間大一個人住真的太舒服了，廣州很好玩吃的話也很多，期待下次有機會還來廣州還是會選擇這家！！！
廣州春節 | 廣州旅遊攻略
廣州有馬空間攻略2026：24小時奢華自助餐、嘆SPA終極懶人包
