原來400萬分是這樣被硬破的！vivo X300 Pro 首發雙 UFS4.1 4Lane

文章來源：Qooah.com

vivo 產品經理韓伯嘯宣佈，vivo X300 Pro 頂配版本將全球首發雙 UFS4.1 4Lane，讀寫速度最快可達 8.6Gb/s。

一直以來 vivo 採用的是 1個 UFS4.1 雙通道，現在升級為 2個 UFS 4.1 四通道的並行協作，做到真正的雙 UFS4.1 4-Lane。官方表示，新技術在讀寫大型檔案時速率提升70%+，最快達到8.6Gb/s。

值得一提的是，韓伯嘯強調雙 UFS4.1 4Lane 並不分處理器平台，而是由 X300 Pro 獨佔，這才讓 vivo X300 Pro 跑分突破400萬，拿下手機行業歷史最高分的好成績。

天璣9500 是聯發科最新一代旗艦處理器，將於9月22日亮相。該處理器 CPU採用 1*4.21GHz Travis+3*3.50GHz Alto+4*2.7GHz Gelas 的八核心架構設計，GPU 為全新的 Mali-G1-Ultra MC12，光追性能大幅增強，功耗降低。

除此之外，vivo X300 Pro 全球首發 1個通信增強晶片+4個WiFi增強晶片的信號模塊。對比行業內普遍的二選一方案，信號穩定性大大提升，網上衝浪和打遊戲時體驗更好。

vivo X300系列將在 10月發佈，敬請期待。