原價四二折用 Nano Banana Pro！Google 聖誕優惠放送，訂閱 Google AI Pro 一年唔駛 HK$740！
這個優惠實在太吸引了。
最近大家應該在用 Google Gemini 多於 OpenAI 的 ChatGPT 吧？畢竟 Nano Banana Pro 生成圖片的能力超強，有興趣的朋友可去看看我們的 Nano Banana Pro 玩法結集。用開 Nano Banana Pro 及 Gemini 想課金的話，機會來了。近期 Google 搞大優惠，只需原價四二折就可以全用 Google 的進階 AI 功能，極為抵用。
近日 Google 針對新用戶推出優惠活動，只要訂閱包含最新 Gemini 功能及 2TB 雲端儲存空間的「Google AI Pro」年繳方案，即可享有半價優惠。舉例利用日本 Google 帳戶進行訂閱，年繳費用為 14500 日圓（原價 34800 日圓），包含信用卡匯率換算後約 HK$740，不用 HK$800 即可使用 Gemini 3 Pro、每日使用 Nano Banana Pro 生成 100 張圖片、利用 Veo 3.1 生成最多 3 部影片，以及 Deep Research 等進階 AI 功能等，而 Google Photos、Google 雲端硬碟及 Gmail共用的儲存容量則會增至 2TB。
由於優惠屬年繳，因此活動結束後，將以「Google AI Pro」的一般訂閱價格作自動續約。更重要的是，計劃連主帳可以六人共用，如找來六位親友分擔費用，一年每個人只需 HKD$123，就可使用 Google 的進階 AI 功能，相當抵玩。要留意 Google 並未確切指出此優惠適用於那一些國家，小編測試過日本與英國是有提供，美國的帳戶就沒有。所以最好就是配合 VPN 去創建一個全新的 Google 日本帳號，然後課金，好好使用 Google 的進階 AI 功能。另外一點是這個優惠尚未知何時完結，有興趣的朋友動作要快。
不斷更新｜Nano Banana Pro 玩法結集！食物聖誕樹、四格漫畫風、3D 微縮場景、分層解構圖、書法創作、手繪旅行日記
