原定帶去香港 東京5人遇劫失逾4億日圓現金

【on.cc東網專訊】日本東京都台東區東上野周四（29日）晚有3名日本籍和2名中國籍共5名男女，當街遭三人團夥搶走裝有4.2億日圓（約2,100萬港元）現金的行李箱。數小時後，羽田機場亦有一名男子遭企圖搶走巨額現金未果，涉案團夥在逃。兩宗案件的受害者均表示，原計劃把現金從羽田機場帶去香港。

首先遇劫的5人年齡介乎20多歲至40多歲，他們表示當晚9時半左右將三個裝有現金的行李箱裝進乘用車時，其中40多歲的中國籍男性被噴灑疑似催淚噴霧的液體，所有行李箱均被搶走。同一時段在附近路上，一輛汽車撞到一名50多歲路人後駛離現場，警視廳認為是作案團夥搶劫後又肇事逃逸，捱撞路人輕傷。

至周五（30日）凌晨零時10分左右，在羽田機場第三航站樓第五停車場三樓，一名攜帶裝有1.9億日圓（約960萬港元）拉捍箱的50多歲日本男子報警，稱他下車時有一輛白色汽車駛近，後座一名二、三十歲男子喊了一聲引起注意後，向他噴射催淚噴霧。涉事者同為三人團夥，未搶奪財物便駕車離開，警視廳認為兩案相關，將循涉嫌搶劫等展開調查。

