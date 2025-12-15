精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
原文轉載｜港澳平：堅決支持香港特區對反中亂港首惡分子黎智英依法定罪
【Now新聞台】港澳辦微信公眾號發表署名「港澳平」文章，就黎智英被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪，全部罪成，指出堅決支持特區政府對反中亂港首惡分子黎智英依法定罪。
下列為「港澳平：堅決支持香港特區對反中亂港首惡分子黎智英依法定罪」原文：
12月15日，香港特區高等法院原訟法庭裁決黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及共謀發布煽動刊物罪等罪名成立。我們堅決支持香港特區履行維護國家安全憲制責任，對危害國家安全的反中亂港首惡分子依法定罪。
黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是港版「顏色革命」的幕後黑手，是外部反華勢力的代理人和馬前卒，罪惡昭彰、禍害深重。黎智英長期以來「逢中必反」，投靠外國和境外勢力，對香港、對國家幹盡各種壞事，嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重損害市民利益福祉。人們不會忘記「修例風波」期間，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的慘痛景象；不會忘記黎智英頻頻竄訪美西方國家勾結外部反華勢力、乞求對港對華制裁，甚至叫囂「為美國而戰」，同時操控輿論工具肆意製造和傳播謠言，挑撥對立、煽動仇恨、美化暴力，並為反中亂港分子和“港獨”勢力提供資金支持的纍纍惡行；不會忘記在香港國安法實施後，黎智英仍毫不收斂，繼續發表煽動文章、招徠外部幹預的頑劣臉。法庭審理過程中揭露的大量事實，確鑿證明黎智英從事危害國家安全的行為和活動，讓人進一步認清其就是過往香港之亂的罪魁禍首，就是甘當外部勢力「走狗」「爪牙」的漢姦國賊。包括香港同胞在內的全國人民都對此義憤填膺，強烈要求依法對其予以嚴懲。
維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特區負有維護國家安全的憲制責任。香港國安法實施以來，特區行政、立法、司法機關認真履職盡責，堅決防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。香港社會重回正軌，廣大市民的各項合法權利和自由在更安全的環境中得到更好保障。國安才能港安、家安，已成為香港社會的強大共識。
香港法治不容撼動。有法必依、違法必究，法網恢恢、疏不漏。今天的香港，維護國家安全法律制度和執行機制愈加健全。外在勢力和反中亂港分子肆無忌憚、為所欲為的日子已經一去不復返。任何人、任何組織膽敢挑戰維護國家安全法律、實施危害國家安全行為和活動，無論其打著什麼幌子，無論其有什麼「後台」「主子」，都必定受到法律的嚴厲懲治。
我們堅定支持香港特區全面準確實施香港國安法，任何妄想阻撓香港特區維護國家安全的圖謀都是徒勞無功的。外部勢力施壓乾預香港特區審理國安案件，甚至威脅制裁特區政府官員和司法人員的卑鄙行徑，動搖不了香港特區堅定維護法治、維護國家安全的決心意志，只能更加激起香港社會的同仇敵愾，只能更快敲響其在港代理人的喪鐘！
