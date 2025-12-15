原文轉載｜駐港國安公署：堅決支持香港特區依法懲治黎智英危害國家安全犯罪行為

【Now新聞台】駐港國安公署發表文章，就黎智英被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪，全部罪成，指出黎智英是外部勢力馬前卒，妄圖遂行「顏色革命」企圖，理應受法律嚴懲。

下列為「駐港國家安全公署：堅決支持香港特區依法懲治黎智英危害國家安全犯罪行為」原文：

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室發言人12月15日發表談話，強調維護國家主權、安全、發展利益是“一國兩制”方針的最高原則，堅決支持香港特區依法防範、制止和懲治危害國家安全的犯罪行為和活動，支持特區司法機構依納裁決黎智英串謀譴責外部勢力。

發言人指出，該案是香港首宗觸犯香港國安法規定的勾結外部勢力危害國家安全犯罪案件。庭審過程揭露的大量事實和證據有力證明，被告黎智英是反中亂港勢力的幕後「主腦」和「金主」，甘當外部勢力「以港遏華」的馬前卒，長期操控《蘋果日報》等反中亂港組織和人員，勾連境外反華勢力，散播「港獨」「黑暴」「攬炒」等亂港言論，意圖煽動他人顛覆特區政權，甚至直接下場組織對抗行動，乞求外部勢力對中國及香港特區實施制裁，在香港國安法實施後仍不收手。其罪行對香港社會造成嚴重傷害，給香港市民留下徹骨之痛，必須依法受到追究懲處。特區司法機構對黎智英依法定罪，維護國家安全，捍衛法治尊嚴，香港社會各界同聲支持，廣大市民拍手稱快。

發言人表示，香港國安法實施以來「一法安香江」，迅速扭轉亂局，為「一國兩制」實踐行穩致遠提供堅實保障。香港是法治社會，特區司法機構依香港國安法審理黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全犯罪案，是堅持法治的正當正義之舉。外部敵對勢力罔顧事實，將反中亂港首惡分子美化為「民主倡導者」，肆意攻擊抹黑香港法治和司法，我們對此予以強烈譴責，並堅決支持香港特區全面準確、不折不扣貫徹落實香港國安法，切實履行維護國家安全的憲制責任。

發言人強調，當前香港特區政府正帶領社會各界全力拚經濟、謀發展、惠民生，全力開展救災善後工作，但一些反中亂港分子和別有用心者散佈謠言，攻擊政府，煽惑民眾，妄圖擾亂社會秩序，危害國家安全。特區司法機構這次對黎智英依法定罪，再次宣示了對危害國家安全的行為和活動零容忍的態度。這也是對反中亂港分子的嚴正警告，一切危害國家安全的行徑都必受到法律的嚴懲！

#要聞