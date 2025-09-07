魚食譜｜原條吉列魚柳

保持原條魚柳出爐，可用油炸，但怕嘥油，氣炸入唔到氣炸鍋，今次搵咗水波爐6號功能炸物幫手。文迪私人廚房的facebook專頁會有更多食譜又或短片觀看。 https://m.facebook.com/profile.php?id=1544226955848255

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 3-4人



食材

急凍魚柳 2條

［醃料］味醂 少許

［醃料］胡椒粉 少許

粟粉 適量

雞蛋 1隻

麵包糠 適量





作法:

1 ：



魚柳解凍沖洗乾淨，用廚紙索乾水份，魚表面塗上少許味醂和灑上胡椒粉醃一陣

2 ：

蛋發勻備用，利用三個盤或碟，分別放入粟粉、蛋液和麵包糠

3 ：

魚柳先沾滿粟粉，之後上蛋液，再上麵包糠，雪入冰箱半小時

4 ：

水波爐炸物功能按開始，齋機先運行，網架掃油，吉列魚柳表面噴上油，放上網架，剩下18分鐘魚入爐，焗了10分鐘感覺巳定形，就可搵鑊剷幫手翻一翻條魚，炸魚面可再噴一噴油，再焗埋餘下時間，唔夠炸就加時間，只需焗到自己喜歡嘅脆度，時間可加可減。

