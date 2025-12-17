宏福苑五級火｜情緒支援熱線
社會派鬼才原田真人驟逝！ 田真人76歲醫院安詳離世！
從好萊塢反派到日本社會派王牌的奇妙轉身
原田不只導戲，還愛客串演員，2003年湯姆克魯斯那部《末代武士》，他演大村這個金權政治家，壞壞的野心家形象超搶眼，和渡邊謙、真田廣之同台，國際粉絲都記住這張亞洲臉。
三年後，又在李連杰的《霍元甲》裡當反派三田，給霍元甲下毒的那位上海洋商日本代表，陰險勁兒演得讓人牙癢癢，卻又佩服他的層次感。
這些國際經驗，讓他回日本拍片時總帶點全球視野，難怪他的社會派作品那麼尖銳。像1997年的《澀谷24小時》，講援交少女的黑暗面，
直接橫掃藍絲帶獎和報知電影獎最佳導演，橫濱電影節還給他劇本獎，圈內人直呼：「這傢伙的鏡頭，專戳社會痛點！」
骨頭硬的群像劇：從空難到戰國的深度挖掘
原田最出名的，还是那些大場面群像劇。2008年《攀登者高峰》，改編日航123空難背後的記者掙扎，緊張到讓人喘不過氣，日本學院獎直接拿下10項優秀獎，
橫山秀夫小說原作被他拍得活靈活現。2015年《日本最長的一天》，重現二戰末期宮城事件，岡田准一、役所廣司領軍，歷史感厚重到像親臨現場。同年還拍《驅入寺之女與駆出之男》，
井上曉的原作變成溫馨時代喜劇，大泉洋、戶田惠梨香鬧騰騰的，拿下每日電影コンクール腳本獎。接著2017年《關原之戰》，岡田准一再扛大旗，戰國亂世拍得熱血沸騰；
2021年《燃燒吧！劍》，鈴木亮平、山田涼介加入土方歲三傳，劍擊場面帥到爆。這些片不只賣座，還讓演員們直呼：「跟原田導演合作，壓力大但收穫滿滿！」
晚年依舊高產：黑幫與詐欺的黑暗面直擊
原田到晚年還沒停手，2018年《檢方的罪人》，木村拓哉和二宮和也對決法庭戲，火花四射；2022年《地獄犬》，岡田准一變黑道臥底，動作戲猛到不行。
去年2023年的《BAD LANDS 惡之地》，安藤櫻和山田涼介演詐欺姊弟，陰鬱氛圍超有張力，沒想到這成了他的遺作。役所廣司聽到消息難過說：「上次見面他還說『下次再一起拍』，誰知這麼快就…」
佐藤仁美也發文：「我的首部主演片就是跟他，永遠感激。」圈內追悼聲浪一大片，大家都記得他那股不妥協的勁兒，總愛挖社會陰暗角，卻又拍得讓人看得停不下來。
電影痴的傳奇一生：從評論到銀幕的永恆印記
原田這輩子，從倫敦留學寫評論，到洛杉磯打工追影展，再回日本導出無數話題作，簡直像自己電影裡的奮鬥主角。雖然走了，但他的片單擺在那，
從《金融腐蝕列島 咒縛》的金融黑幕，到《突入！淺間山莊事件》的真實重現，每部都留下一堆討論。
國際上，他那兩部好萊塢反派角色，也讓外國觀眾記住日本導演的狠勁。粉絲現在只能重溫舊作，感嘆：「原田桑，你的鏡頭永遠那麼銳利！」
Japhub小編有話說
嗚，日本影壇少了一位硬派大叔，原田真人走的突然，但留下的作品夠我們刷好幾輪。從好萊塢客串到本土社會派，他的電影總有種戳心窩的力道。
下次看他的片，記得多注意那些細膩群戲，絕對值回票價。有最愛的原田作品，來留言分享，一起緬懷這位電影狂人吧！
